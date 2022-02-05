Классика жанра: фильмы, которые можно пересматривать вечно

Временная петля, огромное наследство и безбашенные авантюры — все это в новой подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «1+1» Кадр из фильма «1+1»

«Васаби» (2001)

Кадр из фильма «Васаби»

Французский полицейский по имени Юбер Фиорентини вынужден исполнить последнее желание когда-то любимой им японской девушки. Для этого он должен отправиться в далекую Японию, где встречается со старым другом и дочкой, о существовании которой даже и не подозревал. В Стране Восходящего солнца Юберу посчастливилось получить наследство в размере 200 миллионов долларов. Но за этой суммой охотится и японский якудза, с которым Фиорентини также пришлось близко познакомиться.

«День сурка» (1993)

Фил — репортер с крупного телеканала. Несмотря на успех, корреспондент недоволен своей профессиональной деятельностью. Перспектива провести грядущие выходные в захолустном городке штата Пенсильвания его явно не устраивает. Всю дорогу коллеги выслушивают от Фила оскорбления. И сразу же после репортажа, посвященного Дню сурка, Фил возвращается к себе в номер и засыпает. На утро непутевый репортер обнаруживает, что события вчерашнего дня повторяются.

«Назад в будущее» (1985)

У Марти Макфлая есть друг профессор по прозвищу Док, который сообщает ему о DeLorean DMC-12 — машине времени, работающей при помощи плутония. В этот момент появляются ливийские террористы, те у кого Док украл плутоний, и убивают профессора, а Марти в последний момент успевает прыгнуть в Делорен. Машина перемещает главного героя на 20 лет назад. Там он встречает своих молодых родителей и молодого друга профессора. Правда парень наделал много ошибок, которые в последствии повлияли на будущее. И теперь Марти нужно все исправить.

«1+1» (2011)

В результате страшного несчастного случая Филипп, очень богатый и известный аристократ, лишился возможности ходить, и теперь навсегда прикован к инвалидному креслу. Он решает нанять себе помощника, который стал бы для него подмогой. Но выбор его весьма странен. Его спутником становится недавно вышедший из тюрьмы молодой человек. Несмотря на неподвижность Филиппа, парню удается вернуть его к жизни. Бесшабашные авантюры и шутки помощника оживляют аристократа и возвращают его в реальный мир.

«Красотка» (1990)