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5 часов назад

Роман Петренко покинул пост директора ТНТ, и. о. директора телеканала назначена Тина Канделаки

Газета.Ruиещё 19

Тина Канделаки получила должность исполняющего обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга "Газпром-медиа". Отмечается, что Роман Петренко принял решение покинуть пост директора ТНТ, но он продолжит работать в холдинге в качестве советника генерального директора. "Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа — Развлекательное телевидение", — говорится в сообщении. Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что Роман Петренко был недоволен фактическим сокращением своих полномочий. Кроме того, ему поступило предложение присоединиться к команде новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян. 23 декабря стало известно, что ТНТ покинет и генеральный продюсер Александр Дулерайн, который занимал эту должность около 20 лет. Ему на смену пришел Аркадий Водахов. Канделаки отметила, что знает Водахова как талантливого продюсера, организатора, менеджера.

Роман Петренко покинул пост директора ТНТ, и. о. директора телеканала назначена Тина Канделаки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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