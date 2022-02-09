Фильмы с Томом Хиддлстоном, которые оценят фанаты «Мстителей»

Девятого февраля звезде «Тора» Тому Хиддлстону исполняется 41 год. В день рождения актера «Рамблер» собрал захватывающие фильмы с участием Хиддлстона, которые оценят фанаты Marvel.

Фото: Рамблер Рамблер

«Тор» (2011)

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В центре сюжета – высокомерный воин Тор, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в королевстве богов Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания… В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон и другие.

Кстати, позже были выпущены два продолжения – «Тор 2: Царство тьмы» (2013) и «Тор: Рагнарёк» (2017). Четвертый фильм, «Тор: Любовь и гром», выйдет в прокат в июле 2022 года.

«Глубокое синее море» (2011)

История о страсти с Рэйчел Вайс и Томом Хиддлстоном о молодой жене судьи Хестер Колльер, которая однажды встречает в гольф-клубе бывшего пилота военно-воздушных сил, и между ними вспыхивает страсть. Разрушив семью, осуждаемая окружающими и непонятая мужем и родителями, девушка пытается создать новое счастье, но справится ли она со свалившимися на нее сильными чувствами?

«Мстители» (2012)

Начало фантастической саги в киновселенной Marvel о команде супергероев, которая дает отпор скандинавскому богу и сводному брату Тора Локи. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком. В главных ролях звездный актерский состав: Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Скарлетт Йоханссон и другие.

«Выживут только любовники» (2013)

Адам – рокер из Детройта, Ева – человек искусства, а еще они – древние вампиры, которые много веков назад отказались от свежей крови. Их идиллию нарушает младшая сестра Евы – Ава. Чем же закончится их встреча – выживут только любовники? В главных ролях: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Антон Ельчин и другие.

«Багровый пик» (2015)

Мистический фильм ужасов от Гильермо дель Торо о писательнице по имени Эдит, которая переезжает в загадочное родовое имение мужа, живущего с сестрой. В главных ролях: Миа Васиковска, Джессика Честейн и Том Хиддлстон.

«Конг: Остров черепа» (2017)