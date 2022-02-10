Кадр дня: первый коммерческий проект Александра Абдулова

В 1990-е советский (а чуть позже российский) кинематограф переживал кризис. Чаще всего в фильмах тех лет поднимались темы криминала и бизнеса, было довольно много “чернухи” и обнаженных тел в кадре. Разумеется, были и исключения. Среди них фильм режиссера Виктора Сергеева "Гений".

Фото: Кадр из фильма "Гений" Кадр из фильма "Гений"

Актуальные темы бизнеса и криминала создатели картины стороной все же не обошли, но представлены они были зрителю несколько иначе, чем это делалось в то время. Да и главный герой (по сути аферист и шантажист) не вызывает антипатии. Сергей Ненашев, роль которого исполнил Александр Абдулов, — талантливый изобретатель, который оказался никому в нашей стране не нужен. Своим способностям, которые мог бы в других условиях направить на благо, он находит не совсем законное применение, проворачивая удивительные аферы.

Ненашев создает хитроумные устройства, на которые записывает компрометирующие моменты из жизни своих жертв, чтобы затем шантажировать, выкачивая из них деньги. Сотрудники милиции никак не могут поймать Ненашева и его команду с поличным, он водит их за нос, не оставляя им ни единого шанса отправить его за решетку. Даже в финале фильма, когда Ненашев вынужден обратиться за помощью в милицию, чтобы спасти любимую женщину и дочку, взамен написав признание в своих противозаконных действиях, ему удается в итоге выйти сухим из воды. Главного героя вновь спасает его же изобретение: хитроумная ручка с исчезающими чернилами, которой он и написал признание.

Для Александра Абдулова и других актеров “Гения” фильм стал первым в карьере коммерческим проектом.

Кстати: