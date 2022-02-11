Лучшие комедии с Дженнифер Энистон, которые рассмешат кого угодно

Чтобы завоевать красотку, холостяк делает вид, что женат, супружеская пара становится главными подозреваемыми в деле об убийстве миллиардера: в день рождения Дженнифер Энистон «Рамблер» собрал лучшие комедии с участием актрисы, которые рассмешат кого угодно.

Фото: Кадр из фильма "Убийство на яхте" Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Брюс всемогущий» (2003)

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История пессимиста Брюса Нолана, который бросает вызов Богу и неожиданно получает от него предложение поменяться с ним местами на неделю и посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. В главных ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон и другие.

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

«Развод по-американски» (2006)

Когда Брук и Гэри решили разорвать отношения, все казалось простым и понятным. Правда ни тот, ни другая не захотели торопиться и покидать насиженное местечко первым. Экс-супруги так и остались соседями по дому, а когда с обеих сторон подтянулись друзья и доверенные лица, началась война. В главных ролях снялись Дженнифер Энистон и Винс Вон.

«Обещать – не значит жениться» (2008)

Романтическая комедия от сценаристов «Секса в большом городе», которая рассказывает о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Привлекательный мужчина не торопится расстаться со своим статусом холостяка, чем вызывает бурную реакцию влюбленной подружки. В главных ролях звездный актерский состав: Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон и другие.

Кадр из фильма "Обещать – не значит жениться"

«Притворись моей женой» (2011)

Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

«Мы – Миллеры» (2013)

Незадачливый дилер Дэвид Кларк создает фальшивую семью, чтобы перевезти крупную партию товара через границу. В главных ролях комедийного роуд-муви снялись Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис, Эмма Робертс и Уилл Поултер.

«Несносные леди» (2016)

Звездная комедия от режиссеров «Красотки», которая рассказывает о том, как обаятельные девушки и один мужчина решают семейные проблемы накануне Дня Матери. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Кейт Хадсон и Джейсон Судейкис.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.