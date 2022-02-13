Комедии, где снимался президент Украины

20 мая 2019 года Владимир Зеленский занял пост президента Украины. Но прежде он специализировался в актерской деятельности. «Рамблер» сделала подборку лучших кинолент с участием нынешней главы Украины.

«8 первых свиданий» (2012)

Ветеринар Никита встречается с красавицей Илоной и собирается сделать ей предложение. Вера — телеведущая, у которой роман со звездой тенниса Константином. Казалось бы, оба счастливы со своими половинками. Но однажды Никита и Вера просыпаются в одной постели. Они решают, что во всем виноват выпитый накануне вечером алкоголь. Но на следующее утро они снова просыпаются друг с другом.

«Любовь в большом городе» (2009)

Нью-Йорк. Трое друзей — Артем, Игорь и Оле по прозвищу Сауна в свободное время ведут разгульный образ жизни. Соблазнение девушек для парней превратилось в настоящее соревнование, где нет места настоящим чувствам. Но однажды все меняется, после того, как троица на одной из вечеринок сталкивается со странным человеком, который, как оказалось впоследствии, их заколдовал. В скором времени после той самой вечеринки оказывается, что друзья потеряли мужскую силу, а медицина в их случае бессильна.

«Ржевский против Наполеона» (2011)