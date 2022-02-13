Фильмы о свадьбах, которые превратились в сущий кошмар

Ни родство, ни дружба не могут встать на пути к идеальной свадьбе. Героини новой подборки «Рамблера» готовы на все, чтобы устранить соперницу.

Фото: Кадр из фильма «Война невест» Кадр из фильма «Война невест»

«Война невест» (2009)

Видео дня

Эмма и Лив уже много лет лучшие подруги. У них нет никаких секретов между собой. Они всегда готовы прийти на помощь друг другу в трудную минуту. Казалось бы, ни что не может испортить их отношения. Однако все кардинально меняется, когда девушки узнают о том, что их свадьбы назначены на один и тот же день. Никто из них не хочет сначала отпраздновать важное событие подруги, а потом уже устроить пир самой. Между девушками разгорается настоящая война. Они борются за все: за место проведения торжества, за гостей и за предоставляемые услуги.

«Испытание свадьбой» (2011)

Сабрина Уотсон родилась и выросла в богатой семье, получила отличное образование и впереди ее ждет прекрасное будущее. У нее есть все, что можно пожелать, но Сабрина не может похвастаться счастливой личной жизнью, так как ей катастрофически не везет с парнями. И вот однажды девушка наконец-то встречает свою вторую половинку в лице Джейсона Телора. Счастливые влюбленные собираются пожениться, но между семьями жениха и невесты пролегает огромная пропасть, высокомерной представительнице богемы миссис Уотсон совершенно не хочется породниться с невоспитанной деревенщиной.

«Свадебный угар» (2016)