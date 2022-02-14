Кадр дня: роль, за которую зрители обвиняли Миронова

Вышедший в 1995 году на экраны фильм Владимира Хотиненко “Мусульманин” был отмечен многими престижными наградами, в том числе за лучший сценарий и роли второго плана. Но исполнителю главной роли, Евгению Миронову, наград не досталось. А зрителей еще и возмутила его работа.
Герой Миронова, Николай Иванов, воевал в Афганистане, семь лет провел в плену и избежал гибели лишь благодаря афганскому крестьянину, который выкупил молодого военного, когда его вели на расстрел. Николай заменил ему убитого сына. Иванов принял ислам, а на родину вернулся уже мусульманином.
Герой стал смотреть на мир уже совсем иначе, изменился его уклад жизни (не пил, не курил, ежедневно молился, соблюдал определенные правила), поэтому односельчане, которым перемены в Николае откровенно не нравились, начали его сторониться, даже проявлять в его сторону агрессию.
Многие зрители на этой почве начали обвинять режиссера, который показал очень негативно русских жителей деревни, а принявшего другую веру Николая возвысил над ними. Говорили, что Хотиненко пропагандирует ислам, несмотря на то, что режиссер объяснял, что фильм вовсе не о противопоставлении двух религий, а о вере и безверии.
Но слышать режиссера многие не хотели и даже требовали запретить “Мусульманина”, считая, что фильм может вызвать межнациональный конфликт.
Разумеется, досталось и исполнителю главной роли. Евгения Миронова, как и Хотиненко, обвиняли в симпатии к исламу, говорили, что он променял христианство на другую религию. Разумеется, это не было правдой. Миронов, оправдывая своего героя, всегда говорил, что тот никому не навязывает свою веру, просто живет, не делая никому ничего плохого. А фильм дает возможность понять, какой на самом деле может быть вера. Независимо от того, какая она.