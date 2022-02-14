Кадр дня: роль, за которую зрители обвиняли Миронова

Вышедший в 1995 году на экраны фильм Владимира Хотиненко “Мусульманин” был отмечен многими престижными наградами, в том числе за лучший сценарий и роли второго плана. Но исполнителю главной роли, Евгению Миронову, наград не досталось. А зрителей еще и возмутила его работа.

Фото: Кадр из фильма "Мусульманин" Кадр из фильма "Мусульманин"

Герой Миронова, Николай Иванов, воевал в Афганистане, семь лет провел в плену и избежал гибели лишь благодаря афганскому крестьянину, который выкупил молодого военного, когда его вели на расстрел. Николай заменил ему убитого сына. Иванов принял ислам, а на родину вернулся уже мусульманином.

Герой стал смотреть на мир уже совсем иначе, изменился его уклад жизни (не пил, не курил, ежедневно молился, соблюдал определенные правила), поэтому односельчане, которым перемены в Николае откровенно не нравились, начали его сторониться, даже проявлять в его сторону агрессию.

Многие зрители на этой почве начали обвинять режиссера, который показал очень негативно русских жителей деревни, а принявшего другую веру Николая возвысил над ними. Говорили, что Хотиненко пропагандирует ислам, несмотря на то, что режиссер объяснял, что фильм вовсе не о противопоставлении двух религий, а о вере и безверии.

Но слышать режиссера многие не хотели и даже требовали запретить “Мусульманина”, считая, что фильм может вызвать межнациональный конфликт.