Танцы на раздевание: чувственные сцены, прославившие фильмы

Танцовщицы элитного стриптиз-клуба грабят своих клиентов, женщина танцует в ночном клубе, чтобы вернуть дочь после развода: «Рамблер» собрал фильмы с горячими сценами, в которых главные герои танцуют стриптиз.

Фото: Рамблер Рамблер

«Танец-вспышка» (1983)

Видео дня

Вечерами Алекс танцует в ночном клубе, а днем работает на заводе и пытается осуществить свою детскую мечту и стать балериной. Внезапно за ней начинает ухаживать богатый кавалер, а все ее планы успешно воплощаются в жизнь, превращая ее из Золушки в принцессу. Главную роль в фильме исполнила актриса Дженнифер Билз, а картина стала культовой во многом благодаря танцам звезды. Кстати, знаменитую сцену в баре, где героиня появляется в мужском костюме, а потом раздевается до белья, пытались повторить многие иконы поп-музыки в своих клипах и выступлениях.

«Стриптиз» (1996)

Эротическая черная комедия с Деми Мур о женщине по имени Эрин, которая танцует стриптиз, чтобы вернуть себе дочь после развода. Правда, задача осложняется тем, что в нее влюбляется властный конгрессмен. Кстати, при одном упоминании фильма зрители в первую очередь вспоминают не сюжет картины, а страстный стриптиз в исполнении Деми Мур.

«Бар «Дикий койот»» (2000)

Фильм, вдохновленный биографией Элизабет Гилберт, о начинающей певице по имени Вайолет, которая побеждает страх сцены, танцуя на барной стойке. Зажигательные выступления девушек – одна из причин, почему картина стала культовой и привлекла толпы поклонников в заведение, где проходили съемки проекта.

Кадр из фильма «Бар "Гадкий Койот"»

«Близость» (2004)

Напряженная драма о любовном квадрате с Натали Портман, Джудом Лоу, Джулией Робертс и Клайвом Оуэном в главных ролях. По сюжету писатель, стриптизерша, фотограф и врач пытаются разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же они хотят вступить в отношения. В картине Портман исполнила эротический танец у шеста в нижнем белье, правда, в итоге сцену вырезали по просьбе самой актрисы. Но в Сети, как говорится, можно найти этот эпизод.

«Супер Майк» (2012)

Фильм о настоящей дружбе в мире стриптизеров с блестящим актерским составом – в проекте снялись Ченнинг Татум, Алекс Петтифер, Мэттью МакКохани и другие. По сюжету матерый танцор обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Правда, после знакомства с его сестрой главный герой понимает, что в этой жизни ему нужно нечто большее, чем стриптиз … Картина внезапно стала кассовым хитом, собрав за две части проекта почти 300 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Супер Майк"

«Мы – Миллеры» (2013)

Кстати, одной из самых запоминающихся сцен в фильме стал откровенный танец, который исполнила героиня Джен Энистон, тем самым впечатлив не только персонажей картины, но и миллионы зрителей.

«Стриптизерши» (2019)

После финансового кризиса 2008 года танцовщицы элитного стриптиз-клуба решаются на авантюрный шаг – с помощью мошеннических схем они грабят бизнесменов с Уолл-стрит. Соблазнительные танцы Джей Ло в фильме выглядели настолько убедительно, что большинство зрителей простили картине посредственность сценария и игру других актрис.