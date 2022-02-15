Почему в СССР хотели запретить фильм "Долгая дорога в дюнах"

Фильм режиссера Алоиза Бренча "Долгая дорога в дюнах" завоевал популярность и признание зрителей сразу после выхода на широкие экраны. Но мало кто знает, что в Советском Союзе картину не хотели выпускать в прокат. По какой причине это происходило и что помогло фильму все же выйти на экраны, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Долгая дорога в дюнах" Кадр из фильма "Долгая дорога в дюнах"

Для времени, в которое снималась "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), фильм оказался отчаянно смелым. Впервые за много лет создателями картины была затронута тема сталинской депортации латышей. Несмотря на то, что период репрессий давно канул в прошлое, эту тему старательно обходили стороной. Создатели “Долгой дороги в дюнах”, правдиво показав неприятный для латышей исторический момент, откровенно рисковали: ведь воспринять картину могли по-разному.

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Действие фильма разворачивается в период с 1939 до 1970 года. Сюжет строится вокруг двух главных героев, влюбленных друг в друга Марты и Артура. Отец Марты настроен против возлюбленного дочери, а они, поссорившись расстаются, и Марта выходит замуж за богача Рихарда (позже она уходит от него и возвращается к отцу). В жизнь героев вмешивается война, отец и муж Марты оказываются на стороне немцев. Сама же она спасает советского летчика-разведчика.

После войны Марту из-за выбора мужа и отца сражаться на вражеской стороне отправляют в Сибирь, где она чуть не теряет сына. Но через некоторое время, благодаря отцу того самого спасенного летчика, Марту реабилитируют.

Спустя годы Марта вновь встречает Артура, они по-прежнему любят друг друга.

Премьера фильма состоялась в Латвии, картина имела грандиозный успех. Ее хвалили и пожилые зрители, которые были свидетелями показанных в фильме времен, и молодежи "Долгая дорога в дюнах" тоже пришлась по нраву.

На русском языке для остальных зрителей Советского Союза показ был запланирован на начало марта, последняя, седьмая серия, должна была выйти в эфир 8 марта, как подарок советским женщинам. Но буквально за день до показа фильма, его выход потребовали запретить.

Чиновники нашли в картине противоречащие советской цензуре моменты и решили еще раз подумать над фильмом. Было собрано совещание, на которое пригласили сценариста и режиссера картины. Против проката "Долгой дороги в дюнах" были высокопоставленные чиновники. Но режиссер фильма придумал хитрый ход: он сделал нарезку с ключевыми сценами всех семи серий, показав, что ничего, что могло бы противоречить цензуре, в картине нет. В итоге ленту было решено выпустить в прокат. В эфире советского телевидения зрители увидели ее в июне 1982 года.

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