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41 минуту назад

Возраст не помеха: фильмы для тех, кому за 40

Мария Иглина

Многие считают, что после 40 лет жизнь становится неинтересной, однако все только начинается. "Рамблер" расскажет о фильмах, в которых герои доказывают, что возраст не помеха.

Возраст не помеха: фильмы для тех, кому за 40
Фото: Кадр из фильма "Простые сложности"Кадр из фильма "Простые сложности"

"Простые сложности"

Героиня Мэрил Стрип — мать троих детей и успешный ресторатор. Она уже давно живет свободной жизнью, как и ее бывший супруг Джейк, роль которого исполнил Алек Болдуин. Однако всего одна их совместная поездка может подвергнуть сомнению правильность их выбора.

"Стажер"

Кадр из фильма "Стажер"

Семидесятилетний вдовец не может найти себе занятие на пенсии, поэтому он решает откликнуться на объявление о приеме стажеров в интернет-магазин модной одежды. Поначалу многие отнеслись скептически к тому, что одним из сотрудников стал пенсионер, но благодаря своим умениям и опыту герой Роберта Де Ниро становится ценным работником компании.

"Хороший лжец"

Кадр из фильма "Хороший лжец"

Пожилой мошенник желает обратить на себя внимание обеспеченной вдовы, чтобы потом добраться до ее богатств. Однако вся эта игра становится все более и более запутанной, а у женщины оказываются и свои скрытые мотивы.

"Starперцы"

Кадр из фильма "Starперцы"

Четверо друзей общаются уже далеко не одно десятилетие. Все они разные, но их объединяет то, что в душе они все так же молоды, как и почти 50 лет назад. И перед свадьбой одного из них они отправляются в Лас-Вегас, где когда-то началась их дружба.

"Книжный клуб"

Кадр из фильма "Книжный клуб"

Пожилые подруги регулярно устраивают заседания книжного клуба, и одной из тем для обсуждений становится бестселлер "50 оттенков серого". После прочтения этой книги у героинь начинают происходить масштабные внутренние изменения, и они хотят претворить в жизнь то, что увидели на страницах.

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