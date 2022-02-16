Okko представляет детективный сериал «Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк

Okko, входящий в экосистему Сбера, и продакшн-компания «ВайТ Медиа» представляют детективный сериал «Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк в главных ролях.

Детективная драма, состоящая из 8 эпизодов хронометражем по 50 минут, будет эксклюзивно доступна в Okko с 23 февраля.

Сериал «Агеев» рассказывает историю оперативника Антона Агеева с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе. Именно поэтому руководство закрывает глаза на его резкий неуживчивый характер и необычную манеру работы. И только Кира Кириллова, появившаяся в отделе 5 лет назад, смогла узнать правду о замкнутом Агееве. Но однажды происходит убийство, свидетелями которого становятся Агеев и Кира. Просматривая видео момента убийства, Агеев понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает.

Детектив — это всегда очень привлекательный жанр. Но больше всего меня заинтересовало психофизическое состояние моего героя, которое имеет под собой некий мистический флёр. Я думаю, что зрителю будет интересно проследить за героями этой не самой простой ситуации, случившейся в жизни n-ного количества людей, и, как результат этого, детективная канва должна сработать и удержать их внимание до самой развязки истории

Андрей Смоляков

Исполнитель главной роли в сериале «Агеев»