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1 час назад

Okko представляет детективный сериал «Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк

SberPress

Okko, входящий в экосистему Сбера, и продакшн-компания «ВайТ Медиа» представляют детективный сериал «Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк в главных ролях.

Детективная драма, состоящая из 8 эпизодов хронометражем по 50 минут, будет эксклюзивно доступна в Okko с 23 февраля.

Сериал «Агеев» рассказывает историю оперативника Антона Агеева с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе. Именно поэтому руководство закрывает глаза на его резкий неуживчивый характер и необычную манеру работы. И только Кира Кириллова, появившаяся в отделе 5 лет назад, смогла узнать правду о замкнутом Агееве. Но однажды происходит убийство, свидетелями которого становятся Агеев и Кира. Просматривая видео момента убийства, Агеев понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает.

Детектив — это всегда очень привлекательный жанр. Но больше всего меня заинтересовало психофизическое состояние моего героя, которое имеет под собой некий мистический флёр. Я думаю, что зрителю будет интересно проследить за героями этой не самой простой ситуации, случившейся в жизни n-ного количества людей, и, как результат этого, детективная канва должна сработать и удержать их внимание до самой развязки истории

Андрей Смоляков

Исполнитель главной роли в сериале «Агеев»

Промо-материалы сериала «Агеев» доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/3II1b-lH0wgXXA

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