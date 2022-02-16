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2 часа назад

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении из-за травли

РИА "ФедералПресс"иещё 2

«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины на конкурсе Евровидение. К сожалению», – написала певица. Она пояснила, что не хочет участвовать в виртуальной войне и травле. Кроме этого, Alina Pash заявила, что она соблюдает законы Украины и пытается познакомить мир с ценностями своего народа. По ее словам, она не хочет заниматься политикой. Вместе с этим Alina Pash написала в своем Instagram слова благодарности всем тем, кто поддерживал ее. Стоит напомнить, что на певицу посыпался негатив из-за посещения Крыма и Москвы. Ранее «ФедералПресс» писал, что Россию на Евровидении может представить Клава Кока. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении из-за травли
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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