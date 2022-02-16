Нежданные наследницы: фильмы про отцов поневоле

В России насчитывается около 300 тысяч отцов-одиночек. Примечательно, что зачастую мужчины не сразу узнают о детях в силу непродолжительных и несерьезных отношений с их матерями. «Рамблер» сделал подборку фильмов про мужчин, ставшими отцами поневоле.

Фото: Кадр из фильма «Инструкции не прилагаются» Кадр из фильма «Инструкции не прилагаются»

«2+1» (2016)

Сэм — молодой парень, который живет легкой беззаботной жизнью. Но однажды все меняется, после того как к нему приходит девушка Кристина, с которой у него были близкие отношения. Он уже успел забыть об этом, поэтому его ждал очень неприятный сюрприз. Кристина оставила ему грудного ребенка, сказав, что он является отцом девочки и теперь должен позаботиться о ней. Понимая, что маленький ребенок — большая проблема, Сэм отправился на поиски Кристины, чтобы вернуть девочку матери. Но все сложилось не так, как он планировал.

«Инструкции не прилагаются» (2013)

Валентин — настоящий мачо, проживающий в Акапулько. Большего всего в жизни он боится ответственности. Поэтому короткие романы, сменяющие друг друга, вполне его устраивают. Но когда одна из экс-подружек оставляет на его пороге дочь, в его жизнь переворачивается с ног на голову. Чтобы обеспечить девочку всем необходимым, Валентин устраивается в Голливуд каскадером. С появлением дочери его жизнь изменилась к лучшему и наконец-то обрела смысл, но однажды мать девочки вернулась, чтобы забрать девочку обратно.

«План игры» (2007)

Джозеф Кингман — профессиональный игрок американского футбола, звезда и капитан команды «Бостон». И хоть он является любимцем публики, на самом деле, он эгоистичен и самовлюблен. Кингман не собирается ни с кем делиться ни деньгами, ни, тем более, славой. Но одним прекрасным утром все меняется: на пороге его дома появляется восьмилетняя девочка по имени Пэттис, которая называет себя его дочерью. С появлением Пэттис привычная жизнь Кингмана превращается в сущий кошмар.

«Соблазнитель» (2010)