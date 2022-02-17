Российский фильм взял «Золотого медведя» на Берлинале

«Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп — образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Трэп — это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть», — отметила Вебер.