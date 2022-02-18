Кадр дня: как змеи испортили фильм Спилберга

Первый фильм Стивена Спилберга о профессоре археологии Индиане Джонсе "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" вышел на экраны в 1981 году. Картина установила рекорд по сборам и была номинирована на "Оскар". Из девяти номинаций фильм одержал победу в пяти, в том числе получив статуэтку за лучшие визуальные эффекты. Но создателям фильма пришлось преодолеть много трудностей. В частности, очень сложно оказалось заставить "работать" змей.

Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Пресмыкающиеся доставили съемочной группе много проблем. Во-первых, на съемку не доставили вовремя противоядие от их укусов и пришлось приостанавливать рабочий процесс. Далее выяснилось, что закупленного количества змей для съемок не хватает. Пришлось в срочном порядке искать еще несколько тысяч (!) необходимых пресмыкающихся во всех зоомагазинах Англии.

Однако на этом злоключения со змеями не закончились. Во время съемок эпизода, в котором, по задумке режиссера, пресмыкающиеся должны были в ужасе расползаться от брошенного на землю горящего факела, все пошло не так. Змеи, наоборот, поползли к источнику огня, что противоречило сценарию. Спилберг в сердцах выкрикнул, что они испортили ему весь фильм. Выход из положения все же был найден: чтобы снять нужную сцену, членам съемочной группы пришлось разгонять желающих погреться пресмыкающихся специальным аэрозолем.

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