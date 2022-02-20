«Не мошенник и не подделка»: Леваев высказался после выхода «Афериста из Tinder»

Компания Netflix выпустила документальный фильм «Аферист из Tinder», который потряс общественность. Кинолента рассказывает о Шимоне Хаюте, известном как Саймон Леваев, который, притворившись миллионером, обманывал женщин на сайте знакомств и вымогал у них деньги. Герой-аферист в беседе Inside Edition свою вину отрицает.

«Я был обычным одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в мобильном приложении, я никакой не аферист из Tinder»,

Леваев назвал историю вымышленной. «Они продвигают этот фильм как документальный, хотя на самом деле история полностью сфабрикована. Вы нигде не встретите такого джентльмена, как я, а они называют меня аферистом. Я не мошенник и не подделка. Не зная меня, люди не имеют права меня судить», – резюмировал мужчина.