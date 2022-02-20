Экшн-фильмы, которые разгонят кровь в жилах

Еще вчера ты обычный человек, а сегодня — киборг. Вот так в одночасье изменилась жизнь героя фильма из новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Хардкор» Кадр из фильма «Хардкор»

«Рэмбо 4» (2008)

Кадр из фильма «Рэмбо 4»

Джон Рэмбо давно уже завязал с прошлой бурной жизнью. Он осел на окраине Бангкока и ведет мирную жизнь. Теперь ветеран Вьетнамской войны нашел себе новое занятие — ремонтную мастерскую. Он чинит старые лодки и катера, чем заслужил большое уважение у местных жителей. Но судьба никак не оставит старого солдата в покое. Бирманские боевики захватывают в заложники американских миссионеров. Чтобы спасти их, Джон собирает нескольких наемников и отправляется в глубь джунглей.

«Джон Уик 3» (2019)

В криминальном мире имя Джона Уика знает каждый. Он — суперкиллер, который всегда доводит дело до конца. Именно поэтому люди боятся связываться с ним. Но однажды один очень влиятельный человек решил перейти дорогу Уику. В их схватке были нарушены главные правила общества киллеров, что повлекло за собой строгие меры. Теперь Джон объявлен в розыск, а за его голову назначена цена в 14 миллионов долларов. Киллеры со всего мира не упустят возможность заработать кругленькую сумму.

«Хардкор» (2015)