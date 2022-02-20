Экшн-фильмы, которые разгонят кровь в жилах

Еще вчера ты обычный человек, а сегодня — киборг. Вот так в одночасье изменилась жизнь героя фильма из новой подборки «Рамблера».
Джон Рэмбо давно уже завязал с прошлой бурной жизнью. Он осел на окраине Бангкока и ведет мирную жизнь. Теперь ветеран Вьетнамской войны нашел себе новое занятие — ремонтную мастерскую. Он чинит старые лодки и катера, чем заслужил большое уважение у местных жителей. Но судьба никак не оставит старого солдата в покое. Бирманские боевики захватывают в заложники американских миссионеров. Чтобы спасти их, Джон собирает нескольких наемников и отправляется в глубь джунглей.
В криминальном мире имя Джона Уика знает каждый. Он — суперкиллер, который всегда доводит дело до конца. Именно поэтому люди боятся связываться с ним. Но однажды один очень влиятельный человек решил перейти дорогу Уику. В их схватке были нарушены главные правила общества киллеров, что повлекло за собой строгие меры. Теперь Джон объявлен в розыск, а за его голову назначена цена в 14 миллионов долларов. Киллеры со всего мира не упустят возможность заработать кругленькую сумму.
Генри — обычный парень, который был счастлив в браке со своей супругой Эстель. Он строил большие планы на будущее, но однажды его жизнь изменилась. Генри просыпается в незнакомом месте. Его возлюбленная сообщает, что он находится в лаборатории, в которой создают киборгов, и что он стал одним из них. Генри находился на грани смерти и единственным спасением стала жизнь в другой оболочке. Вот только Эстель не успевает рассказать ему всю правду, поскольку ее похищает чокнутый ученый Акана, мечтающий захватить мир с помощью армии киборгов. Теперь Генри хочет только одного — спасти свою любимую, и ради этого он готов абсолютно на все.