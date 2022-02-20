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1 час назад

Фильмы о том, как брак может стать кошмаром

Катерина Саломе

Можно прожить полжизни с человеком, но не догадываться о том, кто он такой. Героиня новой подборки «Рамблера» увидела супруга с новой стороны, и он ей резко опротивел.

Фильмы о том, как брак может стать кошмаром
Фото: Кадр из фильма «Форс-мажор»Кадр из фильма «Форс-мажор»

«Форс-мажор» (2014)

Кадр из фильма «Форс-мажор»

Томас и Эбба — семейная пара, которая, вместе со своими детьми, приехала отдыхать на горнолыжный курорт. Однажды, во время обеда на террасе отеля, они становятся свидетелями схода мощной лавины, которая с огромной скорость движется прямо на них. Всех постояльцев охватывает жуткая паника. Томас хватает свой телефон и пытается спастись сам, в то время как Эбба укрывает собой детей. К счастью, никто не пострадал, но поступок мужа заставляет женщину задуматься о правильности своего выбора.

«Жена моего брата» (2005)

Кадр из фильма «Жена моего брата»

Зои замужем за Игнасио уже десять лет. Когда-то их семейная жизнь была идеальной, но со временем девушка стала остро ощущать неудовлетворенность. Она чувствует себя скучающей домохозяйкой, попусту растратившей красоту и молодость. Зои начинает испытывать влечение к другому мужчине — брату ее супруга. Гонзало груб и дерзок, и он точно способен убедить заскучавшую девушку, что она еще привлекательна и желанна. Но рано или поздно об измене узнает Игнасио, и тогда он вряд ли пощадит предателей.

«Девушка в поезде» (2016)

Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Рэйчел Уотсон — обычная женщина, жизнь которой пошла наперекосяк после развода с мужем. Ее бывший супруг женился на девушке Анне, и у них родилась прелестная дочь. Рэйчел не смогла смириться с этим и начала выпивать. Каждый день она проезжает мимо своего старого дома на поезде и невольно обращает внимание на соседний дом, где проживают Скотт и Меган — семейная пара, отношения которой кажутся просто идеальными. Но однажды Меган исчезает, а Рейчел оказывается единственным свидетелем ее пропажи.

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