Фильмы о том, как брак может стать кошмаром

Можно прожить полжизни с человеком, но не догадываться о том, кто он такой. Героиня новой подборки «Рамблера» увидела супруга с новой стороны, и он ей резко опротивел.

Фото: Кадр из фильма «Форс-мажор» Кадр из фильма «Форс-мажор»

«Форс-мажор» (2014)

Томас и Эбба — семейная пара, которая, вместе со своими детьми, приехала отдыхать на горнолыжный курорт. Однажды, во время обеда на террасе отеля, они становятся свидетелями схода мощной лавины, которая с огромной скорость движется прямо на них. Всех постояльцев охватывает жуткая паника. Томас хватает свой телефон и пытается спастись сам, в то время как Эбба укрывает собой детей. К счастью, никто не пострадал, но поступок мужа заставляет женщину задуматься о правильности своего выбора.

«Жена моего брата» (2005)

Кадр из фильма «Жена моего брата»

Зои замужем за Игнасио уже десять лет. Когда-то их семейная жизнь была идеальной, но со временем девушка стала остро ощущать неудовлетворенность. Она чувствует себя скучающей домохозяйкой, попусту растратившей красоту и молодость. Зои начинает испытывать влечение к другому мужчине — брату ее супруга. Гонзало груб и дерзок, и он точно способен убедить заскучавшую девушку, что она еще привлекательна и желанна. Но рано или поздно об измене узнает Игнасио, и тогда он вряд ли пощадит предателей.

«Девушка в поезде» (2016)