Фильмы про любовные треугольники, где все сложно

Не всегда внезапно возникшая страсть стоит того, чтобы ставить все на кон. Но героини фильмов из новой подборки "Рамблера" решились на отчаянный шаг.

Фото: Кадр из фильма "Глубокое синее море" Кадр из фильма "Глубокое синее море"

"Глубокое синее море" (2011)

События происходят в Великобритании в 50-х годах. Совсем недавно закончилась Вторая мировая война. В это время Хестер Колльер ведет привилегированную жизнь, будучи замужем за известным судьей Уилльямом Колльером. Однажды Хестер встречает в гольф-клубе бывшего пилота военно-воздушных сил Фредди Пейджа, и между ними вспыхивает страсть. Осуждаемая окружающими собственным мужем и родителями Хестер пытается создать новое счастье.

"Любовь на троих" (2019)

Кадр из фильма "Любовь на троих"

В жизни Дафны после длительного романа и болезненного разрыва появляется надежный мужчина по имени Джек. Девушка испытывает симпатию к молодому человеку, но однажды он знакомит ее со своим близким другом. Фрэнк – его полная противоположность. Он непредсказуемый, эмоциональный, харизматичный. Между Дафной и Фрэнком внезапно вспыхивает искра.

"Последствия" (2019)