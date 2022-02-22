Фильмы про любовные треугольники, где все сложно

Не всегда внезапно возникшая страсть стоит того, чтобы ставить все на кон. Но героини фильмов из новой подборки "Рамблера" решились на отчаянный шаг.
События происходят в Великобритании в 50-х годах. Совсем недавно закончилась Вторая мировая война. В это время Хестер Колльер ведет привилегированную жизнь, будучи замужем за известным судьей Уилльямом Колльером. Однажды Хестер встречает в гольф-клубе бывшего пилота военно-воздушных сил Фредди Пейджа, и между ними вспыхивает страсть. Осуждаемая окружающими собственным мужем и родителями Хестер пытается создать новое счастье.
В жизни Дафны после длительного романа и болезненного разрыва появляется надежный мужчина по имени Джек. Девушка испытывает симпатию к молодому человеку, но однажды он знакомит ее со своим близким другом. Фрэнк – его полная противоположность. Он непредсказуемый, эмоциональный, харизматичный. Между Дафной и Фрэнком внезапно вспыхивает искра.
Вторая мировая война подходит к концу. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга. Вместе с любимой женой Рейчел, он переезжает в большой город на севере Германии. Пара селится в коттедже, где живет немецкий архитектор-вдовец Стефан Лаберт с дочерью. Испытывая неприязнь к немцам Рейчел изо всех сил старается примириться с жизнью под одной крышей с неприятелями, но в скором времени вражда сменяется другими чувствами.