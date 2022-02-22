Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Фильмы про любовные треугольники, где все сложно

Катерина Саломе

Не всегда внезапно возникшая страсть стоит того, чтобы ставить все на кон. Но героини фильмов из новой подборки "Рамблера" решились на отчаянный шаг.

Фильмы про любовные треугольники, где все сложно
Фото: Кадр из фильма "Глубокое синее море"Кадр из фильма "Глубокое синее море"

"Глубокое синее море" (2011)

События происходят в Великобритании в 50-х годах. Совсем недавно закончилась Вторая мировая война. В это время Хестер Колльер ведет привилегированную жизнь, будучи замужем за известным судьей Уилльямом Колльером. Однажды Хестер встречает в гольф-клубе бывшего пилота военно-воздушных сил Фредди Пейджа, и между ними вспыхивает страсть. Осуждаемая окружающими собственным мужем и родителями Хестер пытается создать новое счастье.

"Любовь на троих" (2019)

Кадр из фильма "Любовь на троих"

В жизни Дафны после длительного романа и болезненного разрыва появляется надежный мужчина по имени Джек. Девушка испытывает симпатию к молодому человеку, но однажды он знакомит ее со своим близким другом. Фрэнк – его полная противоположность. Он непредсказуемый, эмоциональный, харизматичный. Между Дафной и Фрэнком внезапно вспыхивает искра.

"Последствия" (2019)

Кадр из фильма "Последствия"

Вторая мировая война подходит к концу. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга. Вместе с любимой женой Рейчел, он переезжает в большой город на севере Германии. Пара селится в коттедже, где живет немецкий архитектор-вдовец Стефан Лаберт с дочерью. Испытывая неприязнь к немцам Рейчел изо всех сил старается примириться с жизнью под одной крышей с неприятелями, но в скором времени вражда сменяется другими чувствами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители