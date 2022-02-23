Детей попросили придумать новые фильмы, и их ответы гениальны

Учитель начальных классов попросил 6-летних детей придумать интересные идеи для новых фильмов. Их ответы заслуживают «Оскар» за оригинальный сценарий.

Фото: Кадр из фильма «Один дома» Кадр из фильма «Один дома»

Преподаватель Джордж Пойнтон ведет Twitter, где постоянно выкладывает интересные фразы и идеи своих учеников. В описании профиля иронично написано, что Джордж «использует детское воображение для лайков».

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Еженедельно Джордж устраивает в классе новый опрос и выкладывает результаты на страничку. Неделю назад Джордж предложил придумать новые сюжеты для кино. Тред с идеями лайкнули 186 тысяч человек. Вот что предложили дети.

Рори — «БУРГЕР МОНСТР»

Жанр: Драки

«Бургер понимает, что если он ест другие бургеры, то становится больше. В конце он становится настолько большим, что пытается уничтожить мир, который его создал. Рори сыграет бургер, и это не подлежит обсуждению. Быстро, аппетитно и весело».

Джей Джей — «МИРОВАЯ ВОЙНА 100»

Жанр: Космическая война

«4070 год. Земля, какой мы ее знаем, исчезла. Разные планеты борются за контроль над галактикой. Земля, а теперь крошечная скала под названием „малая земля“, пытается набрать армию для защиты наследия человечества. Смесь „Бегущего по лезвию“ и „Звездных войн“».

Джек — «КОЛЕСА ДЛЯ СКЕЙТБОРДА»

Жанр: Скейтборд

«Неумелый скейтбордист-любитель получит новый комплект колес. Однако это не просто колеса. Они волшебные. Они помогают ему стать величайшей суперзвездой фигурного катания. Но стоит ли оно того? Короче, похоже на фильм «Как Майк», но со скейтбордами».

Рави — «ДЕНЕЖНАЯ ПУШКА»

Жанр: деньги

«Сумасшедший триллионер строит пушку и пуляет все свои деньги в воздух. То, что кажется жестом доброй воли, в конечном итоге приводит к хаосу, жадности и разрушению. Зеркало, направленное на человечество и состояние общества. Ждем номинацию на „Оскар“».

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Лола — «ЛОЛА ПОКУПАЕТ МАШИНУ»

Жанр: я

«Молодая девушка получает 30 фунтов стерлингов из неизвестного источника. На свои новообретенные богатства она покупает дом и новую машину. Она разбивает машину, но это нормально. Фильм снимают в Америке. Инди-фильм для подростков, готовый завоевать Каннские награды».

Белль — «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 3»

Жанр: Смешной

«Эльза и Анна вернулись, но на этот раз они...НА КАНИКУЛАХ? В этой метакомедии Э + А отправляются в „Диснейленд“. Они встречают всех своих любимых персонажей, но по пути встречают и себя. Фильм о том, как найти себя. Иногда в реальности».

Кадр из фильма «Холодное сердце 2»

Жанр: Люди

«Море умирает. Пластик заполняет наши океаны. Оставив в стороне разногласия, жители маленького разделенного городка работают вместе, чтобы очистить океан от мусора. Это трогательная история о человеческой доброте. Эмма хотела бы написать сценарий, можно?».

Жара — «ПРЯТКИ»

Жанр: Страшный фильм

«Семья переезжает в старый дом. Там ничего нет. Кроме призрака. Он начинает мучить семью, но всякий раз, когда они ищут его. Он прячется. Напряженный триллер, который заставит вас прятаться. Ужастик рекомендуется смотреть фильм с родителями, потому что Жара хочет его посмотреть».

Жанр: Я Человек-паук

«Майки укусил паук, и он проснулся с паучьими способностями. Я не уверен, что он понял задание. По сути, он переделывает Человека-паука, но выдает себя за героя. Он сказал, что хочет сразиться с "Зеленым". Он также будет режиссировать».

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Сусанна — «КОТ. СОБАКА»

Жанр: Люди-животные