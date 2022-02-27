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1 час назад

Почему самый страшный фильм 90-х пугает до сих пор

Мира Маркина

В 1992 году российские зрители увидели художественный фильм Альберта Мкртчяна “Прикосновение”. Картину в редком для нашей страны жанре мистического триллера считали одной из самых страшных. Почему? Расскажет “Рамблер”.

Почему самый страшный фильм 90-х пугает до сих пор
Фото: Кадр из фильма "Прикосновение"Кадр из фильма "Прикосновение"

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Тело молодой женщины и маленького мальчика находят в квартире. Расследование поручают следователю Андрею Крутицкому. Он предполагает, что забрала жизнь ребенка сама мать перед тем, как покончить с собой. Крутицкий ведет расследование далее: находит любовника погибшей Ольги Мальцевой. Тот утверждает, что жизнь женщина оборвалась по приказу ее отца, который сам уже умер. Не веря в мистику, следователь разрабатывает версию, что в гибели женщины и мальчика замешана мафия. Идя по этому следу, герой начинает сомневаться: только ли люди виноваты в произошедшей трагедии?

Интересные факты

Режиссеру удалось воссоздать гнетущую атмосферу без привычных современному зрителю “скримеров”. Съемки проходили в Москве: на Миусском кладбище, у храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке; и Ялте: у канатной дороги Ялта-Горка, гостиницы “Ялта-Интурист”.

На роль Марины (сестры погибшей Ольги) пригласили Анну Самохину. Однако позднее официально было объявлено, что актриса передумала участвовать в съемках. По неофициальной информации, некие влиятельные люди не захотели, чтобы Анна играла роль Марины. Актрису заменила Александра Захарова, но в первый же день съемок она внезапно слегла с двусторонним воспалением легких. Так роль перешла Марьяне Полтевой, которую зритель и увидел на экране.

Те, кто работал над фильмом, столкнулись с негативными последствиями. Например, бабушка Александра Зуева (исполнителя главной роли следователя) упала и сломала шейку бедра, когда внук был на съемках. Известно также, что девушка помощника режиссера добровольно ушла из жизни. В процессе самих съемок тоже произошла трагедия. Во время работы над сценой, где на Андрея и его жену нападают странные люди, каскадер разбился, когда снимали падение со скалы.

Вторую волну популярности “Прикосновение” получило в 2014 году, когда фильм засветился на премии за отечественный вклад в развитие жанра ”хоррор” на IV российском международном кинофестивале фильмов ужасов “Капля”.

Многим зрителям этот мистический триллер запомнился на всю жизнь. Некоторые из них посмотрели “Прикосновение” вновь и рассказали, пугает ли фильм их так же, как 30 лет назад.

“Вот уж где мне было по настоящему жутко, занавеска шелохнется и я уже вздрагивала”.

“Этот фильм я искал ровно полтора года. Нашел, и не пожалел. И сейчас считаю, что 'Прикосновение' - самый страшный фильм, который только есть на земле. Блестящая режиссура, блестящая постановка, блестящий сценарий. (...) Конечно, фильм малобюджетный. Но он настолько реальный, что волей, не волей начинаешь медленно сходить с ума, когда вдумаешься во все происходящее”.

“Без ложной скромности могу сказать, что это самый жуткий фильм, который я видел. И видел я его в еще школьном возрасте, хорошо, что со мной его смотрела мама”.

“Я посмотрел этот фильм совсем недавно. Я давно уже равнодушно смотрю фильмы ужасов. И чувства страха не испытываю. (...) Так вот этот фильм создал у меня такое чувство страха, какое я наверное чувствовал только в детстве”.

“Удивительно, но фильм создан почти из ничего, без звезд кинематографа, с минимумом простых спецэффектов, однако он воспринимается внушительней большинства современных мистических триллеров, преуспевая в создании бесчеловечной, потусторонней атмосферы”.

А вы смотрели фильм “Прикосновение”?

(Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены – прим. ред.)

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