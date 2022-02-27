Почему самый страшный фильм 90-х пугает до сих пор

“Вот уж где мне было по настоящему жутко, занавеска шелохнется и я уже вздрагивала”.



“Этот фильм я искал ровно полтора года. Нашел, и не пожалел. И сейчас считаю, что 'Прикосновение' - самый страшный фильм, который только есть на земле. Блестящая режиссура, блестящая постановка, блестящий сценарий. (...) Конечно, фильм малобюджетный. Но он настолько реальный, что волей, не волей начинаешь медленно сходить с ума, когда вдумаешься во все происходящее”.



“Без ложной скромности могу сказать, что это самый жуткий фильм, который я видел. И видел я его в еще школьном возрасте, хорошо, что со мной его смотрела мама”.



“Я посмотрел этот фильм совсем недавно. Я давно уже равнодушно смотрю фильмы ужасов. И чувства страха не испытываю. (...) Так вот этот фильм создал у меня такое чувство страха, какое я наверное чувствовал только в детстве”.



“Удивительно, но фильм создан почти из ничего, без звезд кинематографа, с минимумом простых спецэффектов, однако он воспринимается внушительней большинства современных мистических триллеров, преуспевая в создании бесчеловечной, потусторонней атмосферы”.