Кадр дня: как Крачковская едва не погибла на съемках у Гайдая

Одна из любимых советских комедий Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" чуть было на стала последней работой в карьере Натальи Крачковской . И вовсе не потому, что актрису перестали приглашать режиссеры. Съемки одного из эпизодов знаменитой комедии едва не закончились трагедией.

Режиссер планировал вставить в картину эпизод, когда героиня Натальи Крачковской, увидев на соседнем балконе Ивана Грозного и приняв его за своего мужа, перелезает с одного балкона на другой. Но актриса наотрез отказалась исполнять этот трюк: Крачковская ужасно боялась высоты.

Гайдай был уверен, что актриса, которая очень боялась высоты, перелезая с балкона на балкон не станет смотреть вниз, поскольку никакой люльки там, разумеется, не было. Но Крачковская, перелезая через перила, все же взглянула вниз. Не увидев страховки, актриса пришла в ужас, у нее закружилась голова и она стала соскальзывать с перил. К счастью находящемуся рядом оператору удалось ухватить актрису и не дать упасть. Эпизод с перелезанием супруги Бунши через перила снять так и не удалось, Гайдай в итоге от него отказался.