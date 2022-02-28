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28 февраля

Кадр дня: как Крачковская едва не погибла на съемках у Гайдая

Мария Кимакович

Одна из любимых советских комедий Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" чуть было на стала последней работой в карьере Натальи Крачковской. И вовсе не потому, что актрису перестали приглашать режиссеры. Съемки одного из эпизодов знаменитой комедии едва не закончились трагедией.

Кадр дня: как Крачковская едва не погибла на съемках у Гайдая
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Режиссер планировал вставить в картину эпизод, когда героиня Натальи Крачковской, увидев на соседнем балконе Ивана Грозного и приняв его за своего мужа, перелезает с одного балкона на другой. Но актриса наотрез отказалась исполнять этот трюк: Крачковская ужасно боялась высоты.

Леонид Гайдай, чтобы уговорить актрису, пошел на хитрость. Режиссер объявил Крачковской, что снизу будет подвешена люлька с каскадерами, которые будут страховать актрису. Наталья Крачковская согласилась.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Гайдай был уверен, что актриса, которая очень боялась высоты, перелезая с балкона на балкон не станет смотреть вниз, поскольку никакой люльки там, разумеется, не было. Но Крачковская, перелезая через перила, все же взглянула вниз. Не увидев страховки, актриса пришла в ужас, у нее закружилась голова и она стала соскальзывать с перил. К счастью находящемуся рядом оператору удалось ухватить актрису и не дать упасть. Эпизод с перелезанием супруги Бунши через перила снять так и не удалось, Гайдай в итоге от него отказался.

Фильмы,Иван Васильевич меняет профессию,Наталья Крачковская,Иван Грозный,Леонид Гайдай,
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