Съемки пятой части «Индианы Джонса» завершены

Фрэнк Маршалл, продюсер пятого фильма о приключениях Индианы Джонса, сообщил в своем Твиттер-аккаунте о завершении съемок. Маршалл опубликовал фотографию кепки с надписью «Indy».
«Закругляемся!» — подписал пост Фрэнк Маршалл и добавил хештег indianajones.
Премьера нового фильма запланирована на июнь 2023 года. В главной роли вновь снялся американский актер кино и телевидения Харрисон Форд. Также в съемках приняли участие Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас и Бойд Холбрук. Официальное название фильма-продолжения пока неизвестно.
Роль Индианы Джонса стала культовой в карьере американского актера Харрисона Форда. Однако он участвовал и во многих других не менее интересных проектах — о них мы рассказывали ранее.