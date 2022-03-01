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1 марта

Съемки пятой части «Индианы Джонса» завершены

Мира Маркина

Фрэнк Маршалл, продюсер пятого фильма о приключениях Индианы Джонса, сообщил в своем Твиттер-аккаунте о завершении съемок. Маршалл опубликовал фотографию кепки с надписью «Indy».

Съемки пятой части «Индианы Джонса» завершены
Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

«Закругляемся!» — подписал пост Фрэнк Маршалл и добавил хештег indianajones.

Премьера нового фильма запланирована на июнь 2023 года. В главной роли вновь снялся американский актер кино и телевидения Харрисон Форд. Также в съемках приняли участие Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас и Бойд Холбрук. Официальное название фильма-продолжения пока неизвестно.

Роль Индианы Джонса стала культовой в карьере американского актера Харрисона Форда. Однако он участвовал и во многих других не менее интересных проектах — о них мы рассказывали ранее.

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