Кадр дня: как снимали логопеда в "По семейным обстоятельствам"

В роли логопеда, который сам страдал проблемами с дикцией, в картине Алексея Коренева "По семейным обстоятельствам" снялся Ролан Быков. Эпизод, в котором он общается с маленькой Леночкой, а затем дает рекомендации ее бабушкам и дедушке, стал одним из самых забавных в фильме. Но мало кто знает, что довольно короткую сцену едва успели снять за целый день

Фото: Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам" Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"

Ролан Быков, согласившись участвовать в фильме, поставил условие, что его пребывание на съемочной площадке займет лишь один день: актер был занят в другом проекте. Разумеется, режиссер согласился.

Сложности начались почти сразу, как только включилась камера и Быков начал игру. Работу над коротким эпизодом пришлось несколько раз останавливать: никто не мог работать от смеха. Ролан Быков настолько вжился в образ, такое каменное лицо у него было в то время, когда он, коверкая слова и путая буквы, рассказывал о диагнозе Леночки и диктовал свой адрес, куда следовало привозить девочку на консультации, что и члены съемочной группы, и актеры просто не могли оставаться серьезными и хохотали до слез.