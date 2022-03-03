Кадр дня: как снимали логопеда в "По семейным обстоятельствам"

В роли логопеда, который сам страдал проблемами с дикцией, в картине Алексея Коренева "По семейным обстоятельствам" снялся Ролан Быков. Эпизод, в котором он общается с маленькой Леночкой, а затем дает рекомендации ее бабушкам и дедушке, стал одним из самых забавных в фильме. Но мало кто знает, что довольно короткую сцену едва успели снять за целый день
Ролан Быков, согласившись участвовать в фильме, поставил условие, что его пребывание на съемочной площадке займет лишь один день: актер был занят в другом проекте. Разумеется, режиссер согласился.
Сложности начались почти сразу, как только включилась камера и Быков начал игру. Работу над коротким эпизодом пришлось несколько раз останавливать: никто не мог работать от смеха. Ролан Быков настолько вжился в образ, такое каменное лицо у него было в то время, когда он, коверкая слова и путая буквы, рассказывал о диагнозе Леночки и диктовал свой адрес, куда следовало привозить девочку на консультации, что и члены съемочной группы, и актеры просто не могли оставаться серьезными и хохотали до слез.
Особенно тяжело пришлось Евгению Евстигнееву, который в это время был в кадре с Быковым. Актер изо всех сил пытался принять серьезный вид перед каждым дублем, но как только Быков начинал говорить свой текст, не мог сдержать смех. Сцену несколько раз переснимали, но каждый раз Евстигнеев в итоге буквально плакал от смеха. В результате режиссер принял решение оставить все, как есть. Поэтому, в следующий раз пересматривая "По семейным обстоятельствам", знайте, что слезы на глазах Евстигнеева и его смех в кадре не запланированные и совершенно искренние.