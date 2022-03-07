Что смотреть в кино с 10 марта

Подборка премьер этой недели в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Наемник" Кадр из фильма "Наемник"

"Наемник"

После полученных ранений Джеймса Харпера, чья служба в армии с детства была самой сильной мечтой, отправляют в отставку. Чем занять себя на гражданке он не представляет, но обеспечивать семью необходимо. Вместе с другом Джеймс устраивается в частную организацию, где ему снова предстоит взять в руки оружие. Только вот бойцов после удачно выполненных заданий здесь, как выясняется, принято устранять.

"Потустороннее"

В городе происходит целая череда странных и необъяснимых смертей. В результате расследования становится понятно, что они связаны с таинственной старинной игрой, которую нашли местные подростки. Именно через нее в наш мир пришло нечто зловещее и потустороннее.

"Проклятие: Дом с прислугой"