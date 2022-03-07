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6 часов назад

Что смотреть в кино с 10 марта

Мария Кимакович

Подборка премьер этой недели в материале "Рамблера".

Что смотреть в кино с 10 марта
Фото: Кадр из фильма "Наемник"Кадр из фильма "Наемник"

"Наемник"

После полученных ранений Джеймса Харпера, чья служба в армии с детства была самой сильной мечтой, отправляют в отставку. Чем занять себя на гражданке он не представляет, но обеспечивать семью необходимо. Вместе с другом Джеймс устраивается в частную организацию, где ему снова предстоит взять в руки оружие. Только вот бойцов после удачно выполненных заданий здесь, как выясняется, принято устранять.

"Потустороннее"

В городе происходит целая череда странных и необъяснимых смертей. В результате расследования становится понятно, что они связаны с таинственной старинной игрой, которую нашли местные подростки. Именно через нее в наш мир пришло нечто зловещее и потустороннее.

"Проклятие: Дом с прислугой"

Девушка по имени Джой устраивается горничной в семью. Работодатели ставят условие: она ни в коем случае не должна вмешиваться в их жизнь. Через некоторое время Джой начинает замечать странные вещи и выясняет, что предыдущая помощница по хозяйству умерла. Но призрак бывшей горничной все еще остается в доме.

Фильмы,Потустороннее,Наемник,Джеймс Харпер,
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