Фильмы для фанатов остросюжетных триллеров

Взрыв на алмазной шахте, убийства в машине времени и охота за ценным грузом. Что еще случилось с героями новой подборки «Рамблера»?

Фото: Кадр из фильма «Петля времени» Кадр из фильма «Петля времени»

«Ледяной драйв» (2021)

Кадр из фильма «Ледяной драйв»

В одной из алмазных шахт произошел мощный взрыв, в результате которого группа рабочих оказалась в смертельной ловушке. Для их спасения необходимо доставить специальное оборудование, с помощью которого можно будет устранить завал. Целой колонне грузовиков предстоит проделать опасный путь прямо по льду озера Виннипег. Вести колонну поручают Майку. Вместе с братом и другими дальнобойщиками, он пытается сделать все возможное, чтобы миссия прошла успешно. Вот только им предстоит столкнуться со многими трудностями, главным из которых будет даже не суровая погода севера, а человеческий фактор.

«Киллер» (2019)

Кадр из фильма «Киллер»

Мо Дэймон живет в Нью-Йорке и занимается отмыванием денег. Однажды он приходит в себя после аварии, совершенно ничего не помня о себе и своей жизни. Рядом он обнаруживает огромную сумму денег и чемодан с запрещенными препаратами. Эта находка очень сильно пугает его, поскольку он понимает, что ни к чему хорошему это не приведет. Конечно же, герой оказался прав, и за ценным грузом началась настоящая охота. Теперь Мо должен сделать все возможное, чтобы сохранить свою жизнь и попытаться вспомнить свое прошлое.

«Петля времени» (2012)

Кадр из фильма «Петля времени»