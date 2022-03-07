Фильмы для фанатов остросюжетных триллеров

Взрыв на алмазной шахте, убийства в машине времени и охота за ценным грузом. Что еще случилось с героями новой подборки «Рамблера»?
В одной из алмазных шахт произошел мощный взрыв, в результате которого группа рабочих оказалась в смертельной ловушке. Для их спасения необходимо доставить специальное оборудование, с помощью которого можно будет устранить завал. Целой колонне грузовиков предстоит проделать опасный путь прямо по льду озера Виннипег. Вести колонну поручают Майку. Вместе с братом и другими дальнобойщиками, он пытается сделать все возможное, чтобы миссия прошла успешно. Вот только им предстоит столкнуться со многими трудностями, главным из которых будет даже не суровая погода севера, а человеческий фактор.
Мо Дэймон живет в Нью-Йорке и занимается отмыванием денег. Однажды он приходит в себя после аварии, совершенно ничего не помня о себе и своей жизни. Рядом он обнаруживает огромную сумму денег и чемодан с запрещенными препаратами. Эта находка очень сильно пугает его, поскольку он понимает, что ни к чему хорошему это не приведет. Конечно же, герой оказался прав, и за ценным грузом началась настоящая охота. Теперь Мо должен сделать все возможное, чтобы сохранить свою жизнь и попытаться вспомнить свое прошлое.
Джо живет в 2044 году, где цивилизация пришла к тому, что убийство бродяг уже не считается преступлением. Но через 30 лет картина меняется и государство перестает контролировать несанкционированные убийства. Мафии удается найти незаконно изобретенную машину времени. Однажды убийцы обнаруживают удвоенную плату за свою работу, что означает, что они только что убили самих себя из будущего. Один из них по имени Джо, обнаружив, что убил себя в старости, решил отойти от дел и отправиться в Шанхай, где он несколько лет проводит в развлечениях. Но вскоре ситуация меняется и ему приходится отправиться в прошлое.