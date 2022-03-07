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5 часов назад

Драмы с глубоким смыслом, которые вас точно растрогают

Катерина Саломе

Будь то деменция или психологическая травма, больным людям непросто адаптироваться в социуме. Смотрите драмы из новой подборки «Рамблера», где на долю главных героев выпали непростые испытания.

Драмы с глубоким смыслом, которые вас точно растрогают
Фото: Кадр из фильма «Воспоминания о будущем» Кадр из фильма «Воспоминания о будущем»

«Удивительный мир Марвена» (2018)

Марк Хоганкэмп стал жертвой уличного нападения. Получив серьезную психологическую травму, он прекратил общаться с близкими, полностью закрылся от мира и боится выходить на улицу. Чтобы оправиться от психологической травмы, Марк прибегает к помощи «кукольной» терапии. Мужчина у себя во дворе выстроил кукольный город эпохи Второй Мировой войны. Он заселил его фигурками людей, которые очень похожи на тех, которые попадались ему ранее в реальной жизни. Теперь судьба каждого персонажа в руках Марка.

«Отец» (2021)

Кадр из фильма «Отец»

Восьмидесятилетний Энтони живет один в своем доме в Лондоне. Его дочь Энн срочно ищет человека, который мог бы присматривать за ее отцом, поскольку сама она планирует переехать в Париж. Энтони же отвергает каждого кандидата, которого предлагает дочь, считая, что ему не нужны сиделки, но в его квартире начинают происходить странности — в гостиной оказывается посторонний мужчина, дочь вдруг меняет внешность, и куда-то постоянно пропадают любимые часы. Энн беспокоится о старике и страдает от вины за то, что оставляет его ради возможности жить собственной жизнью.

«Воспоминания о будущем» (2014)

Действия фильма происходят в начале XX века, когда большинство молодых девушек из приличных семей мечтали как можно скорее выйти замуж. В отличие от них, Вера совершенно не хотела замужества, а ее главной целью в жизни было поступление в Оксфорд. Однажды она познакомилась с молодым человеком по имени Роланд Лейтон и влюбилась. Однако новые чувства не помешали ей добиться желаемого результата, и девушка отправилась учиться в университет. Там она сделала свои первые шаги к писательской карьере. Ее сердце было заполнено любовью к Роланду, однако их беспечная счастливая молодость была прервана началом Первой мировой войны.

«Вторая жизнь Уве» (2015)

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

Уве — пожилой педант, который живет в полном одиночестве в своем доме, где все расставлено строго по местам. Он не представляет беспорядок в своей жизни — даже в его гараже все выглядит идеально разложенным. Сам старик умеет делать все: и гвоздь забить, и кран починить, оттого неумехи, въехавшие в дом по соседству вызывают у мужчины только раздражение. Он постоянно ворчит и сердится. Недавно его сместили с поста председателя жильцов кондоминиума, но несмотря на это, Уве продолжает блюсти порядок и делать замечания всем и по любому поводу. Между выяснениями отношений с соседями, Уве еще пытается покончить с собой.

Фильмы,Удивительный мир Марвена,Воспоминания о будущем,Вторая жизнь Уве,
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