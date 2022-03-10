Легкие фильмы для тех, кто хочет переключиться

Гламурная блондинка покоряет юридический факультет Гарварда, банковский клерк обнаруживает, что он персонаж видеоигры: «Рамблер» собрал классные фильмы, которые помогут отвлечься от новостной повестки.

Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе" Кадр из фильма "Блондинка в законе"

«Блондинка в законе» (2001)

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Риз Уизерспун в комедии, разрушающей стереотипы, о гламурной блондинке Эль Вудс, которая поступает в Гарвард на юридический факультет, чтобы вернуть своего возлюбленного.

«Предложение» (2009)

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. По сюжету деспотичная начальница, которой грозит депортация в Канаду, склоняет своего молодого ассистента к фиктивному браку. Правда, она еще не подозревает, чем ее предложение может обернуться…

«Притворись моей женой» (2011)

Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэйтем и Джуд Лоу.

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Главный герой» (2021)

Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.