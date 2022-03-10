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3 часа назад

Легкие фильмы для тех, кто хочет переключиться

Мира Маркина

Гламурная блондинка покоряет юридический факультет Гарварда, банковский клерк обнаруживает, что он персонаж видеоигры: «Рамблер» собрал классные фильмы, которые помогут отвлечься от новостной повестки.

Легкие фильмы для тех, кто хочет переключиться
Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе" Кадр из фильма "Блондинка в законе"

«Блондинка в законе» (2001)

Видео дня

Риз Уизерспун в комедии, разрушающей стереотипы, о гламурной блондинке Эль Вудс, которая поступает в Гарвард на юридический факультет, чтобы вернуть своего возлюбленного.

Кадр из фильма "Блондинка в законе"

«Предложение» (2009)

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. По сюжету деспотичная начальница, которой грозит депортация в Канаду, склоняет своего молодого ассистента к фиктивному браку. Правда, она еще не подозревает, чем ее предложение может обернуться…

Кадр из фильма "Предложение"

«Притворись моей женой» (2011)

Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэйтем и Джуд Лоу.

Кадр из фильма "Шпион"

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Главный герой» (2021)

Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.

Кадр из фильма "Главный герой"
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