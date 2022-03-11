Продолжения фильмов, о съемках которых вы не знали

Мы часто пересматриваем фильмы, которые чем-либо зацепили нас, раз за разом получая удовольствие. В таком случае новость о готовящемся продолжении радует вдвойне. В сегодняшней подборке “Рамблера” фильмы, которые внезапно получили продолжение.

Фото: Кадр из фильма "Фокус-покус" Кадр из фильма "Фокус-покус"

Фокус-покус 2

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Этот комедийный фильм ужасов не произвел фурор в дни своего выхода в прокат (в 1993 году). Однако в течение почти 30 лет он все-таки обрел свою армию поклонников. Напомним, в фильме рассказывается о подростках, которые случайно воскресили трех ведьм спустя 300 лет после их казни. Обретя плоть и кровь, сестры стали наводить ужас на Салем и красть души местных детей. Подросткам, авторам опасного “фокуса”, придется остановить их.

Подробностей о сиквеле немного. Известно, что звезды первого фильма – Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими – вновь исполнят роли опасных ведьм. В этот раз они попадут в современный Салем благодаря стараниям трех молодых девушек. Фильм выйдет на стриминговых платформах уже этой осенью.

Астрал 5

У легендарной франшизы “Астрал” появится пятая часть. На этот раз в кресле режиссера оказался Патрик Уилсон – звезда нескольких фильмов цикла. Уже известно, что в продолжении истории фокус внимания будет переведен на мальчика из первых двух частей, сын Ламбертов Далтон. Зрители увидят его юношей, который вот-вот пойдет в колледж. В остальном сюжет держится в секрете. Вероятно, в жизнь парня вмешаются потусторонние силы, которые напомнят ему о том, что случилось с ним в детстве.

О дате выхода речи пока не идет, так как съемки еще не начинались. Об этом режиссер заявил журналистам на пресс-конференции в феврале 2022 года.

Шерлок Холмс 3

Съемки третьего фильма о приключениях сыщика Холмса и его помощника Ватсона сначала неоднократно откладывались из-за занятости Роберта Дауни-Младшего в фильмах киновселенной Marvel. Тем не менее, ожидание поклонников серии будет вознаграждено. Актер вновь вернется к роли неутомимого сыщика. А вот Гай Ричи покинул режиссерское место. Вместо него съемками картины займется режиссер байопика “Рокетмен” Декстер Флетчер.

Выход третьей части был запланирован еще на Рождество 2020 года. Но пандемия вмешалась в планы киностудии. Предполагается, что теперь зрители увидят фильм в 2022 году. Но ни официальной даты релиза, ни трейлеров нет.

Аладдин 2

“Аладдин” с Уиллом Смитом в роли Джинна собрал более миллиарда долларов в прокате. Кассовый успех лишь подтвердил теорию Disney о прибыльности проектов, переосмысляющих классические мультфильмы студии с живыми актерами. Так что сказка об Аладдине получила продолжение. Но о сиквеле известно немного. Скорее всего, фильм будет снят не на основе анимированной версии (о возвращении злодея Джафара), а на основе другой сказки цикла “Тысяча и одна ночь”. Ожидается, что звезды первого фильма вернутся к своим ролям, а Гай Ричи останется режиссером.

Круэлла 2

Кадр из фильма "Круэлла"

Изначально “Круэлла” задумывалась как приквел к анимационному фильму “Сто и один далматинец”. Но зрители в финальной сцене перед титрами увидели огромный намек создателей картины на продолжение. Очевидно, что история Круэллы Де Виль еще не рассказана до конца. Как она превратится в человека, который готов безжалостно снимать шкуру с собак?