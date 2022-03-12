Ляпы в фильмах о Джеке Воробье, которые режут глаза

Какими бы колоссальными ни были затраченные на производство фильма бюджеты, это мало кого спасло от киноляпов. Сегодня “Рамблер” расскажет об ошибках, допущенных на съемках и не замеченных при монтаже картин культовой франшизы о приключениях Джека Воробья.

Фото: Кадр из фильма “Пираты Карибского моря” Кадр из фильма “Пираты Карибского моря”

Оружие из будущего

Видео дня

В первом фильме “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины” Джек Воробей спасает Элизабет Суон. Но в награду за свой поступок он получает арест. Тогда Джек берет девушку в заложники и пытается удрать, находясь на мушке у солдат. Те непрерывно стреляют в пирата, однако это было бы невозможно, если говорить об исторической точности. Дело в том, что винтовки того времени требовали перезарядки после каждого выстрела. Многозарядное оружие появилось значительно позже, в период Гражданской войны в США.

Подозрительные следы

В фильме “Пираты Карибского моря: На странных берегах” Джек Воробей предпринимает неудачную попытку освободить своего помощника, Гиббса, задержанного в Лондоне по обвинению в пиратстве. Самого Воробья арестовывают и приводят на аудиенцию к королю Георгу II, который требует от пирата присоединиться к экспедиции для поисков источника молодости. Но Джек отказывается и сбегает из дворца. Погоня за ним продолжается на улицах Лондона, которые заполнены экипажами с тонкими колесами. И следы широких шин современного автомобиля или грузовика на грязи явно выглядят подозрительно.

Преждевременная музыка

Драка в баре на Тортуге (фильм “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”) сопровождается особым саундтреком. Пока вокруг Джека Воробья творится настоящий хаос, в котором немалую роль сыграл экс-командор Королевского флота Джеймс Норрингтон, фоном зрители слышат не только скрипку, но и гармонь. Этот инструмент действительно стойко ассоциируется с пиратской братией, однако применение его в данной сцене считается некорректным. Гармонь изобрели только в 1830 году, в следующем столетии после событий.

Карта с ошибкой