Ляпы в фильмах о Джеке Воробье, которые режут глаза

Какими бы колоссальными ни были затраченные на производство фильма бюджеты, это мало кого спасло от киноляпов. Сегодня “Рамблер” расскажет об ошибках, допущенных на съемках и не замеченных при монтаже картин культовой франшизы о приключениях Джека Воробья.
В первом фильме “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины” Джек Воробей спасает Элизабет Суон. Но в награду за свой поступок он получает арест. Тогда Джек берет девушку в заложники и пытается удрать, находясь на мушке у солдат. Те непрерывно стреляют в пирата, однако это было бы невозможно, если говорить об исторической точности. Дело в том, что винтовки того времени требовали перезарядки после каждого выстрела. Многозарядное оружие появилось значительно позже, в период Гражданской войны в США.
В фильме “Пираты Карибского моря: На странных берегах” Джек Воробей предпринимает неудачную попытку освободить своего помощника, Гиббса, задержанного в Лондоне по обвинению в пиратстве. Самого Воробья арестовывают и приводят на аудиенцию к королю Георгу II, который требует от пирата присоединиться к экспедиции для поисков источника молодости. Но Джек отказывается и сбегает из дворца. Погоня за ним продолжается на улицах Лондона, которые заполнены экипажами с тонкими колесами. И следы широких шин современного автомобиля или грузовика на грязи явно выглядят подозрительно.
Драка в баре на Тортуге (фильм “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”) сопровождается особым саундтреком. Пока вокруг Джека Воробья творится настоящий хаос, в котором немалую роль сыграл экс-командор Королевского флота Джеймс Норрингтон, фоном зрители слышат не только скрипку, но и гармонь. Этот инструмент действительно стойко ассоциируется с пиратской братией, однако применение его в данной сцене считается некорректным. Гармонь изобрели только в 1830 году, в следующем столетии после событий.
В конце фильма “Пираты Карибского моря: На странных берегах” Джек Воробей обнаруживает, что его старый заклятый враг капитан Гектор Барбосса вновь похитил Черную жемчужину. Когда Воробей отплывает из Тортуги на шлюпке, зритель видит, как он сверяется с неким свитком. На фрагменте карты указано местонахождение источника молодости. А еще есть приписка, что некий Понсе де Леон отправился туда в 1523 году. Фанаты истории знают, что в действительности предпринималась экспедиция испанца и конкистадора, целью которой были поиски фонтана молодости. Вот только это путешествие состоялось в 1513 году. Тем не менее, сценаристы были близки к правде.