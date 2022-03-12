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1 час назад

Ляпы в фильмах о Джеке Воробье, которые режут глаза

Мира Маркина

Какими бы колоссальными ни были затраченные на производство фильма бюджеты, это мало кого спасло от киноляпов. Сегодня “Рамблер” расскажет об ошибках, допущенных на съемках и не замеченных при монтаже картин культовой франшизы о приключениях Джека Воробья.

Ляпы в фильмах о Джеке Воробье, которые режут глаза
Фото: Кадр из фильма “Пираты Карибского моря”Кадр из фильма “Пираты Карибского моря”

Оружие из будущего

Видео дня

В первом фильме “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины” Джек Воробей спасает Элизабет Суон. Но в награду за свой поступок он получает арест. Тогда Джек берет девушку в заложники и пытается удрать, находясь на мушке у солдат. Те непрерывно стреляют в пирата, однако это было бы невозможно, если говорить об исторической точности. Дело в том, что винтовки того времени требовали перезарядки после каждого выстрела. Многозарядное оружие появилось значительно позже, в период Гражданской войны в США.

Подозрительные следы

В фильме “Пираты Карибского моря: На странных берегах” Джек Воробей предпринимает неудачную попытку освободить своего помощника, Гиббса, задержанного в Лондоне по обвинению в пиратстве. Самого Воробья арестовывают и приводят на аудиенцию к королю Георгу II, который требует от пирата присоединиться к экспедиции для поисков источника молодости. Но Джек отказывается и сбегает из дворца. Погоня за ним продолжается на улицах Лондона, которые заполнены экипажами с тонкими колесами. И следы широких шин современного автомобиля или грузовика на грязи явно выглядят подозрительно.

Преждевременная музыка

Драка в баре на Тортуге (фильм “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”) сопровождается особым саундтреком. Пока вокруг Джека Воробья творится настоящий хаос, в котором немалую роль сыграл экс-командор Королевского флота Джеймс Норрингтон, фоном зрители слышат не только скрипку, но и гармонь. Этот инструмент действительно стойко ассоциируется с пиратской братией, однако применение его в данной сцене считается некорректным. Гармонь изобрели только в 1830 году, в следующем столетии после событий.

Карта с ошибкой

В конце фильма “Пираты Карибского моря: На странных берегах” Джек Воробей обнаруживает, что его старый заклятый враг капитан Гектор Барбосса вновь похитил Черную жемчужину. Когда Воробей отплывает из Тортуги на шлюпке, зритель видит, как он сверяется с неким свитком. На фрагменте карты указано местонахождение источника молодости. А еще есть приписка, что некий Понсе де Леон отправился туда в 1523 году. Фанаты истории знают, что в действительности предпринималась экспедиция испанца и конкистадора, целью которой были поиски фонтана молодости. Вот только это путешествие состоялось в 1513 году. Тем не менее, сценаристы были близки к правде.

Фильмы,Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины,
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