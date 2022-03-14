Почему Гайдай отказался снимать Миронова в "Иване Васильевиче"

По какой причине Андрей Миронов не появился в знаменитой комедии Леонида Гайдая, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Когда в начале 1970-х годов Леонид Гайдай решил снять комедию по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич", многие коллеги сочли эту затею рискованной и даже опасный. А некоторые актеры, которых режиссер изначально планировал утвердить на роли, отказались от работы в сомнительном проекте. Андрей Миронов в их число не входил и, прочитав сценарий, согласился сниматься. Гайдай, как и планировал, утвердил актера на роль Жоржа Милославского. Но в итоге Миронов в фильме так и не появился.

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Когда сценарий комедии только готовился, Гайдай точно знал, кого он хочет видеть в главной роли. Царем Иваном Грозным (и управдомом Иваном Буншей) режиссер собирался сделать Юрия Никулина. Его "напарником", Жоржем Милославским, должен был стать Андрей Миронов: тандем актеров ранее отлично показал себя в фильме "Бриллиантовая рука". Сценарий, собственно, и писался под этих актеров, в большей степени под Никулина.

Однако, актер сниматься в новой комедии Леонида Гайдая отказался. Никулин был уверен, что фильму не дадут выйти на экраны или даже заставят остановить съемки. Работать над ролью в картине, будущее которой казалось ему весьма зыбким, актер не хотел. Режиссеру срочно пришлось искать актера, который одинаково хорошо смотрелся бы как в образе царя, так и в образе управдома.

Пробы проходили Евгений Лебедев, Георгий Вицин, Владимир Этуш. Лебедев был очень убедителен в роли Ивана Грозного, но правильно сыграть управдома Буншу ему не удавалось. Вицина и Этуша, которых все привыкли считать комедийными актерами, напротив, сложно было представить в образе царя.

Одинаково хорош в обеих ипостасях оказался Евгений Евстигнеев, но его кандидатуру категорически отверг худсовет. Спасли положение пробы Юрия Яковлева, который идеально смог справиться с обеими такими разными ролями.

Царь был найден, актеры на все остальные роли тоже утверждены, можно было приступать к съемкам. Но возникла неожиданная проблема: Андрей Миронов (Жорж Милославский) и Юрий Яковлев (Иван Грозный) не слишком хорошо смотрелись вместе в кадре. Гайдаю пришлось принять сложное решение: режиссер отказал в роли Миронову и вновь приступил к пробам. Кстати, Андрей Миронов спокойно отнесся к потерянной роли: актер понимал, что так будет лучше для фильма и зла на режиссера не держал.

Поиск актера на роль Милославского, к счастью, оказался не таким долгим, как подбор царя. В числе претендовавших на роль были Георгий Юматов, Вячеслав Невинный, Анатолий Кузнецов и другие. Но когда Гайдай увидел пробы Леонида Куравлева, сомнений у него не осталось: перед ним был идеальный Жорж Милославский. Куравлева тут же утвердили на роль.