Почему Гайдай отказался снимать Миронова в "Иване Васильевиче"

По какой причине Андрей Миронов не появился в знаменитой комедии Леонида Гайдая, читайте в материале "Рамблера".
Когда в начале 1970-х годов Леонид Гайдай решил снять комедию по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич", многие коллеги сочли эту затею рискованной и даже опасный. А некоторые актеры, которых режиссер изначально планировал утвердить на роли, отказались от работы в сомнительном проекте. Андрей Миронов в их число не входил и, прочитав сценарий, согласился сниматься. Гайдай, как и планировал, утвердил актера на роль Жоржа Милославского. Но в итоге Миронов в фильме так и не появился.
Когда сценарий комедии только готовился, Гайдай точно знал, кого он хочет видеть в главной роли. Царем Иваном Грозным (и управдомом Иваном Буншей) режиссер собирался сделать Юрия Никулина. Его "напарником", Жоржем Милославским, должен был стать Андрей Миронов: тандем актеров ранее отлично показал себя в фильме "Бриллиантовая рука". Сценарий, собственно, и писался под этих актеров, в большей степени под Никулина.
Однако, актер сниматься в новой комедии Леонида Гайдая отказался. Никулин был уверен, что фильму не дадут выйти на экраны или даже заставят остановить съемки. Работать над ролью в картине, будущее которой казалось ему весьма зыбким, актер не хотел. Режиссеру срочно пришлось искать актера, который одинаково хорошо смотрелся бы как в образе царя, так и в образе управдома.
Пробы проходили Евгений Лебедев, Георгий Вицин, Владимир Этуш. Лебедев был очень убедителен в роли Ивана Грозного, но правильно сыграть управдома Буншу ему не удавалось. Вицина и Этуша, которых все привыкли считать комедийными актерами, напротив, сложно было представить в образе царя.
Одинаково хорош в обеих ипостасях оказался Евгений Евстигнеев, но его кандидатуру категорически отверг худсовет. Спасли положение пробы Юрия Яковлева, который идеально смог справиться с обеими такими разными ролями.
Царь был найден, актеры на все остальные роли тоже утверждены, можно было приступать к съемкам. Но возникла неожиданная проблема: Андрей Миронов (Жорж Милославский) и Юрий Яковлев (Иван Грозный) не слишком хорошо смотрелись вместе в кадре. Гайдаю пришлось принять сложное решение: режиссер отказал в роли Миронову и вновь приступил к пробам. Кстати, Андрей Миронов спокойно отнесся к потерянной роли: актер понимал, что так будет лучше для фильма и зла на режиссера не держал.
Поиск актера на роль Милославского, к счастью, оказался не таким долгим, как подбор царя. В числе претендовавших на роль были Георгий Юматов, Вячеслав Невинный, Анатолий Кузнецов и другие. Но когда Гайдай увидел пробы Леонида Куравлева, сомнений у него не осталось: перед ним был идеальный Жорж Милославский. Куравлева тут же утвердили на роль.
Вопреки пророчествам большинства коллег, Леонид Гайдай все же снял свой фильм. Более того, режиссер утверждал, что ему даже практически не пришлось вносить в окончательный вариант никаких правок. Цензоры рекомендовали убрать из фильма лишь несколько реплик. В итоге в 1973 году комедия "Иван Васильевич меняет профессию" вышла на экраны и стала одной из самых любимых советских картин. И остается ею по сей день.