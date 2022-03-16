Фильмы про эмиграцию для тех, кто планирует уехать

Россияне начали массово уезжать из страны. Только в Грузию за последние дни въехали до 25 тысяч граждан РФ. "Рамблер" решил вспомнить фильмы, которые рассказывают про эмиграцию.
Картина рассказывает о двух сестрах, польских эмигрантках, которые ищут счастье в 30-е годы. По прибытии в Нью-Йорк одна из сестер попадает в карантин с подозрением на туберкулез, а второй приходится адаптироваться в новом городе. И, конечно, неудача почти сразу подстерегает ее. Сутенер Бруно заманивает девушку в притон, а необходимость спасти сестру и выжить в новой стране как будто не оставляет ей выбора. Может показаться, что это плохой сценарий для отъезда, но финал у фильма многообещающий.
Америка – эта страна эмигрантов, вся история этой страны состоин за конфликтов «понаехавших» друг с другом. Историю борьбы за влияние в Новом Свете между англосаксами и выходцами из Ирландии рассказал Мартин Скорсезе в своей картине «Банды Нью-Йорка». Всего какие-то сто пятьдесят лет назад Нью-Йорк нарезали на районы банды приезжих, разделившихся по географическому происхождению. В одной из таких банд молодой человек по имени Амстердам желает отомстить за смерть своего отца.
Этот фильм о том, как Жерар Депардье мечтает получить вид на жительство в США, а в реальности получает его в России. на самом деле, в ходе сюжетта француз Жорж продумывает план женитьбы ради гражданства. Собственно, это забавная история о фиктивном браке.