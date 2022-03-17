Фильмы с Куртом Расселом, от которых захватывает дух

Секс-символ 80-х годов Курт Рассел отмечает день рождения – 17 января ему исполнился 71 год. В честь праздника «Рамблер» собрал классные фильмы с участием актера, которые должен увидеть каждый.

«Обратная тяга» (1991)

Пронзительная драма с Куртом Расселом о чести и героизме, которая рассказывает о сыне погибшего пожарного, который ищет маньяка-поджигателя. В главных ролях: Курт Рассел, Уильям Болдуин и Роберт Де Ниро.

«Звездные врата» (1994)

Дочь археолога привлекает молодого специалиста Джексона для разгадки тайны, над которой бьются ученые на военной базе в горах. Таинственное сооружение оказывается проходом в другие миры. С группой спецназа Джексон отправляется через звездные врата навстречу неизведанному. Там их уже поджидают суровые испытания и борьба, от исхода которой зависит судьба человечества.

Кадр из фильма "Звездные врата"

«Авария» (1997)

Джефф и Эми Тейлор решили переехать в Сан-Диего. По дороге они чуть не врезаются в пикап с двумя местными отморозками. С этого момента их жизнь превращается в кошмарный сон. Эми похищают бандиты, чтобы взять за нее выкуп. И тогда миролюбивый обыватель Джефф, вырвавшись из-под стволов вымогателей, сам превращается в безжалостного охотника…

«Мечтатель» (2005)

Дакота Фаннинг и Курт Рассел в драме о дочери конюха, которая становится хозяйкой покалеченной лошади. Это становится точкой отсчета в новой истории любви и привязанности, новой жизни и настоящей дружбы.

«Доказательство смерти» (2007)

Три чирлидерши отправляются в придорожный бар, даже не подозревая, что за ними из своего автомобиля украдкой наблюдает каскадер Майк. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А еще он считает, что даже в смертельном ДТП выйдет сухим из воды. Главную роль в фильме исполнил Курт Рассел.

Кадр из фильма "Доказательство смерти"

«Омерзительная восьмерка» (2015)

Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Правда, снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположились весьма сомнительные путники. И один из них – не тот, за кого себя выдает. В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л.Джексон, Тим Рот и другие.

«Глубоководный горизонт» (2016)