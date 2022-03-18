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2 часа назад

Фильмы Люка Бессона, от которых захватывает дух

Мира Маркина

Профессиональный киллер встает на защиту девочки-подростка, инспектор полиции объединяется с таксистом-лихачом, чтобы поймать банду грабителей: «Рамблер» собрал крутые фильмы Люка Бессона, от которых невозможно оторваться.

Фильмы Люка Бессона, от которых захватывает дух
Фото: Кадр из фильма "Леон"Кадр из фильма "Леон"

«Леон» (1994)

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Культовый криминальный триллер о профессиональном убийце Леоне, который неожиданно для себя самого решает помочь 11-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. В главных ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гари Олдман и другие.

Кадр из фильма "Леон"

«Пятый элемент» (1997)

Участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа. Победить вселенское зло можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии – земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент. В главных ролях: Брюс Уиллис, Мила Йовович, Гари Олдман и другие.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

«Такси» (1998)

Начало знаменитой франшизы Люка Бессона о дуэте инспектора полиции и таксиста-лихача, которые пытаются поймать банду грабителей банков, каждый раз ускользающих от полиции на неуловимых «Мерседесах». В главных ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Марион Котийяр и другие.

Кадр из фильма "Такси"

«Перевозчик» (2002)

Джейсон Стэйтем в скоростном роуд-муви о бывшем десантнике Фрэнке Мартине, который перевозит любые грузы, соблюдая три правила: не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя очередную посылку, он обнаруживает в ней красивую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского мафиози…

Кадр из фильма "Перевозчик"

«13-й район» (2004)

В Париже из-за разгула преступности некоторые особо опасные районы превращены в закрытые зоны и отгорожены от благополучных кварталов бетонной стеной. Главарю одной из банд удается завладеть нейтронной бомбой. Чтобы обезвредить ее, в 13-й район отправляется Дамьен. Его союзником становиться отчаянный парень по имени Лейто, сестра которого похищена тем же самым главарем.

Кадр из фильма "13-й район"

«Заложница (2007)

Виртуозный боевик Люка Бессона о бывшем спецагенте, который пускается в опасное приключение-спасение, чтобы вернуть похищенную дочь и наказать виновных лично. Главную роль в фильме исполнил Лиам Нисон.

Кадр из фильма "Заложница"

«Валериан и город тысячи планет» (2017)

Сай-фай боевик Люка Бессона по знаменитому французскому комиксу, в котором спецагенты раскрывают межгалактический заговор. В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна и другие.

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