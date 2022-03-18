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1 час назад

Чувственные фильмы с Лили Коллинз, от которых не оторваться

Мира Маркина

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз празднует день рождения – 18 марта ей исполнилось 33 года. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием актрисы, которые никого не оставят равнодушным.

Чувственные фильмы с Лили Коллинз, от которых не оторваться
Фото: Кадр из фильма "С любовью, Рози"Кадр из фильма "С любовью, Рози"

«Застрял в любви» (2012)

Сюжет фильма сосредоточен на запутанных отношениях между известным писателем Биллом Борджесом, его бывшей женой, успешно вышедшей замуж за молодого мужчину, и их детьми – дочерью-студенткой Самантой и сыном-тинейджером. В жизни Билла наступает сложный период, ведь ему предстоит разобраться не только в отношениях с любовницей, но и помочь остальным членам семьи.

Кадр из фильма "Застрял в любви"

«С любовью, Рози» (2014)

Лиричный ромком по роману Сесилии Ахерн о друзьях детства Рози и Алексе, которые проносят нежные чувства сквозь время и расстояние. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы девушка, узнает, что у нее будет ребенок… В главных ролях: Лили Коллинз и Сэм Клафлин.

Кадр из фильма "С любовью, Рози"

«Красивый, плохой, злой» (2018)

Байопик о серийном убийце Теде Банди, действовавшем в 70-е в разных штатах Америки. Фильм рассказывает его историю на фоне отношений преступника с его возлюбленной Лиз, которая прожила с ним несколько лет. В главных ролях: Зак Эфрон и Лили Коллинз.

«Толкин» (2019)

Николас Холт и Лили Коллинз в байопике о юности автора «Властелина колец». Картина рассказывает о том, как молодой писатель, будучи изгоем во время обучения, находит дружбу, любовь и вдохновение. Фильм также затронет участие Толкина в Первой мировой войне.

Кадр из фильма "Толкин"

«Манк» (2020)

Нью-йоркский острослов Герман Манкевич уединяется в домике посреди пустыни Мохаве и вспоминает последние годы, проведенные в Голливуде, чтобы перенести опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий. В главных ролях блестящий актерский состав: Гари Олдман, Аманда Сайфред, Лили Коллинз и другие.

Кадр из фильма "Манк"
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