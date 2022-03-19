Фильмы, которые ни в коем случае нельзя смотреть с мужем

Женщины всегда умело скрывают свои тайные желания. Но героини фильмов из новой подборки «Рамблера» смогли выпустить их наружу.

Фото: Кадр из фильма «365 дней» Кадр из фильма «365 дней»

«365 дней» (2020)

Кадр из фильма «365 дней»

Харизматичный и молодой Массимо Торричелли после убийства своего отца, известного деятеля итальянской, преступной структуры, встает во главе мафиозного клана. Лаура Бель – успешная женщина, работающая директором по продажам, в личной жизни которой совсем нет страсти. Героиня, отправляясь со своим партнером и друзьями на Сицилию, оказывается на пути самого опасного человека из криминального мира острова. Массимо похищает ее и, удерживая у себя в доме, дает Лауре ровно 365 дней, чтобы она полюбила его.

«Обыкновенная страсть» (2020)

Кадр из фильма «Обыкновенная страсть»

Обаятельная французская учительница на протяжении многих лет оставалась одинокой. Она скрывала от окружающих свои бушующие чувства, не подозревая о том, как много неудовлетворенных желаний скопилось внутри. Но однажды она встретила Александра. Между ними вспыхнула искра. Мужчина оказался превосходным любовником, вот только в России его ждала жена, с которой он, конечно, не собирается разводиться. Вскоре редкие, но страстные свидания прекращаются – Александр исчезает, не подозревая, что женщина отправится на его поиски.

«50 оттенков серого» (2015)

Кадр из фильма «50 оттенков серого»