Фильмы, которые ни в коем случае нельзя смотреть с мужем

Женщины всегда умело скрывают свои тайные желания. Но героини фильмов из новой подборки «Рамблера» смогли выпустить их наружу.
Харизматичный и молодой Массимо Торричелли после убийства своего отца, известного деятеля итальянской, преступной структуры, встает во главе мафиозного клана. Лаура Бель – успешная женщина, работающая директором по продажам, в личной жизни которой совсем нет страсти. Героиня, отправляясь со своим партнером и друзьями на Сицилию, оказывается на пути самого опасного человека из криминального мира острова. Массимо похищает ее и, удерживая у себя в доме, дает Лауре ровно 365 дней, чтобы она полюбила его.
Обаятельная французская учительница на протяжении многих лет оставалась одинокой. Она скрывала от окружающих свои бушующие чувства, не подозревая о том, как много неудовлетворенных желаний скопилось внутри. Но однажды она встретила Александра. Между ними вспыхнула искра. Мужчина оказался превосходным любовником, вот только в России его ждала жена, с которой он, конечно, не собирается разводиться. Вскоре редкие, но страстные свидания прекращаются – Александр исчезает, не подозревая, что женщина отправится на его поиски.
Анастейша Стил – скромная студентка, живущая вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в университете Анастейша, по просьбе заболевшей Кейт, заменяет ее и берет интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, и Анастейша не думает, что они когда-либо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном магазине, где девушка работает продавцом. Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнает о тайных увлечениях богача.