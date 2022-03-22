5 нетипичных русских в голливудских фильмах

Режиссеры Голливуда чаще всего в своих фильмах представляют русских безжалостными мафиози и другими злодеями. Но в некоторых картинах можно найти и положительных персонажей из России. Хорошие русские Голливуда в подборке "Рамблера".
Режиссер Кэтрин Бигелоу в своем фильме об аварии первой советской атомной подлодки возле берегов США показала советских людей с непривычной для американцев стороны. Команда подлодки во главе с капитаном Алексеем Востриковым показана настоящими героями. Во время аварии, из-за которой появляется угроза попадания радиоактивного топлива в воду, Востриков принимает решение не допустить этого. Роль мужественного капитана подводной лодки исполнил Харрисон Форд.
Идеальная русская шпионка Наташа, за плечами которой детство в Сталинграде и годы тренировок в КГБ, из простого положительного персонажа удостоилась чести даже стать супергероем. Ее и без того уникальные физические способности улучшили с помощью биотехнологий, подарив Романовой возможность не бояться ранений, болезней и старения. Роль супергероини исполнила Скарлетт Йоханссон.
Картину о противостоянии немецкого и советского снайперов в годы Великой Отечественной войны безжалостно критиковали в России за неточности в деталях и фактах, но главный герой, советский снайпер Василий Зайцев, не мог не вызвать положительных эмоций. Он отважен, готов пожертвовать собой ради друзей и практически ежедневно совершает настоящие подвиги. Роль советского героя исполнил Джуд Лоу.
Человечество от неминуемой гибели в фильме Майкла Бэя спас, как всем известно, герой Брюса Уиллиса. Но ничего бы у него не вышло, если бы не странный и где-то даже комичный русский космонавт Лев Андропов, с которым американские спасатели знакомятся, делая вынужденную дозаправку на российской орбитальной станции “Мир”. Именно этот странноватый русский, в образе которого собрали, кажется, все стереотипы о России (он носит шапку-ушанку и телогрейку, вечно пьян), спасает американских коллег, помогая им вернуться на землю. Роль Льва Андропова исполнил Петер Стормаре.
Семнадцатилетний навигатор звездолета “Энтерпрайз” обладающий уникальными математическими способностями и русским акцентом, не один раз помогал героям фильма выбраться из всевозможных передряг. Чехов искренне любил Россию и даже был уверен, что Эдем находится под Москвой. Роль Павла Чехова исполнил Антон Ельчин, родившийся в Ленинграде.