5 нетипичных русских в голливудских фильмах

Режиссеры Голливуда чаще всего в своих фильмах представляют русских безжалостными мафиози и другими злодеями. Но в некоторых картинах можно найти и положительных персонажей из России. Хорошие русские Голливуда в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Звездный путь" Кадр из фильма "Звездный путь"

"К-19", Алексей Востриков

Кадр из фильма "К-19"

Режиссер Кэтрин Бигелоу в своем фильме об аварии первой советской атомной подлодки возле берегов США показала советских людей с непривычной для американцев стороны. Команда подлодки во главе с капитаном Алексеем Востриковым показана настоящими героями. Во время аварии, из-за которой появляется угроза попадания радиоактивного топлива в воду, Востриков принимает решение не допустить этого. Роль мужественного капитана подводной лодки исполнил Харрисон Форд.

"Черная вдова", "Мстители", Наташа Романова

Кадр из фильма "Черная вдова"

Идеальная русская шпионка Наташа, за плечами которой детство в Сталинграде и годы тренировок в КГБ, из простого положительного персонажа удостоилась чести даже стать супергероем. Ее и без того уникальные физические способности улучшили с помощью биотехнологий, подарив Романовой возможность не бояться ранений, болезней и старения. Роль супергероини исполнила Скарлетт Йоханссон.

"Враг у ворот", Василий Зайцев

Кадр из фильма "Враг у ворот"

Картину о противостоянии немецкого и советского снайперов в годы Великой Отечественной войны безжалостно критиковали в России за неточности в деталях и фактах, но главный герой, советский снайпер Василий Зайцев, не мог не вызвать положительных эмоций. Он отважен, готов пожертвовать собой ради друзей и практически ежедневно совершает настоящие подвиги. Роль советского героя исполнил Джуд Лоу.

"Армагеддон", Лев Андропов

Кадр из фильма "Армагеддон"

Человечество от неминуемой гибели в фильме Майкла Бэя спас, как всем известно, герой Брюса Уиллиса. Но ничего бы у него не вышло, если бы не странный и где-то даже комичный русский космонавт Лев Андропов, с которым американские спасатели знакомятся, делая вынужденную дозаправку на российской орбитальной станции “Мир”. Именно этот странноватый русский, в образе которого собрали, кажется, все стереотипы о России (он носит шапку-ушанку и телогрейку, вечно пьян), спасает американских коллег, помогая им вернуться на землю. Роль Льва Андропова исполнил Петер Стормаре.

"Звездный путь", Павел Чехов

Кадр из фильма "Звездный путь"