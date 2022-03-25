Бюджет и власть Тома Круза: проблемы фильма «Миссия невыполнима 7»

The Hollywood Reporter выпустил большой материал о проблемах разработки седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима».Как было известно ранее, в производство седьмого фильма шпионской франшизы Тома Круза вмешалась пандемия коронавируса, а сама звезда серии попала в центр скандала из-за нервного срыва на команду. Но это оказалось лишь частью проблем, связанных с созданием картин.
Из-за за задержек в производстве бюджет седьмой ленты на данный момент оценивается в 290 млн долларов, при том, что работа над восьмой лентой ещё не стартовала в полную силу. В качестве причин возросшего бюджета упоминают не только пандемию, но и импровизационный подход к созданию со стороны Круза и сценариста-режиссёра Кристофера Маккуорри.
К примеру, в седьмой фильм внезапно решили добавить сцены с подводной лодкой, которые изначально планировали для восьмой картины. Кроме того, на производство продолжали влиять остановки съёмок из-за коронавируса, в процессе чего болезнь подхватили и режиссёр с актером. В результате даты премьер картин продолжали сдвигаться.
Кроме того, Круз и Paramount никак не могут прийти к соглашению относительно окна проката — студия хочет сократить его до 45 дней, тогда как Круз отказывается пойти на подобные уступки. По данным источников, вопрос не решён до сих пор — он отложен до завершения работы над седьмой частью.
Ещё Круз якобы не разрешил Paramount разрабатывать сериал по мотивам своей спортивной драмы «Дни Грома» и новую телеверсию «Миссия невыполнима», которая как раз когда-то зародилась на ТВ.
Том говорит о своих желаниях, следом это делает студия. А потом Том получает то, что хотел.
Анонимный инсайдер
Круз обладает подобной властью из-за финансовых успехов своей франшизы, которая в общей сложности принесла Paramount 3,6 млрд долларов в прокате — а в запасе у неё не так уж и много крупных успешных серий. Те же пятые «Трансформеры» якобы превысили свой бюджет, потеряв в итоге 100 млн долларов.
К тому же предыдущие «Миссии» не обходились Paramount в подобные суммы, что тоже положительно влияло на отношения.Источники отмечают, что подход Круза к работе не всегда может с пользой влиять на бюджет, но актёр всегда исходит из чувства перфекционизма, стараясь выкладываться на полную. По слухам, Круз даже убедил нового главу Paramount выделить больший бюджет на свой фильм.
Выход седьмой части «Миссия невыполнима » сейчас запланирован на 14 июля 2023 года, а восьмой — на 28 июня 2024-го.