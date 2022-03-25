Бюджет и власть Тома Круза: проблемы фильма «Миссия невыполнима 7»

The Hollywood Reporter выпустил большой материал о проблемах разработки седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима».Как было известно ранее, в производство седьмого фильма шпионской франшизы Тома Круза вмешалась пандемия коронавируса, а сама звезда серии попала в центр скандала из-за нервного срыва на команду. Но это оказалось лишь частью проблем, связанных с созданием картин.

Из-за за задержек в производстве бюджет седьмой ленты на данный момент оценивается в 290 млн долларов, при том, что работа над восьмой лентой ещё не стартовала в полную силу. В качестве причин возросшего бюджета упоминают не только пандемию, но и импровизационный подход к созданию со стороны Круза и сценариста-режиссёра Кристофера Маккуорри.

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К примеру, в седьмой фильм внезапно решили добавить сцены с подводной лодкой, которые изначально планировали для восьмой картины. Кроме того, на производство продолжали влиять остановки съёмок из-за коронавируса, в процессе чего болезнь подхватили и режиссёр с актером. В результате даты премьер картин продолжали сдвигаться.

Кроме того, Круз и Paramount никак не могут прийти к соглашению относительно окна проката — студия хочет сократить его до 45 дней, тогда как Круз отказывается пойти на подобные уступки. По данным источников, вопрос не решён до сих пор — он отложен до завершения работы над седьмой частью.

Ещё Круз якобы не разрешил Paramount разрабатывать сериал по мотивам своей спортивной драмы «Дни Грома» и новую телеверсию «Миссия невыполнима», которая как раз когда-то зародилась на ТВ.

Том говорит о своих желаниях, следом это делает студия. А потом Том получает то, что хотел.

Анонимный инсайдер

Круз обладает подобной властью из-за финансовых успехов своей франшизы, которая в общей сложности принесла Paramount 3,6 млрд долларов в прокате — а в запасе у неё не так уж и много крупных успешных серий. Те же пятые «Трансформеры» якобы превысили свой бюджет, потеряв в итоге 100 млн долларов.

К тому же предыдущие «Миссии» не обходились Paramount в подобные суммы, что тоже положительно влияло на отношения.Источники отмечают, что подход Круза к работе не всегда может с пользой влиять на бюджет, но актёр всегда исходит из чувства перфекционизма, стараясь выкладываться на полную. По слухам, Круз даже убедил нового главу Paramount выделить больший бюджет на свой фильм.