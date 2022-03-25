5 самых кассовых фильмов в истории кино

Каждый из нас имеет индивидуальные предпочтения и опирается на свои критерии при выборе фильма на вечер. Для кого-то решающим фактором станет жанр, для кого-то - рейтинг фильма на международных сервисах, а многие выбирают кино, проверенное временем и кассовыми сборами. Этот материал как раз для таких людей. В подборке Рамблера – рейтинг самых кассовых картин за всю историю кинематографа.
Первое место в данном рейтинге по праву может принадлежать двум картинам: «Унесенные ветром» Виктора Флеминга и «Аватар» Джеймса Кэмерона. Все дело в том, что фильм «Унесенные ветром», если считать кассовые сборы с учетом инфляции, по данным разных источников собрал более 3 млрд долларов. Но из-за трудностей пересчета назвать точную цифру очень сложно, однако тот факт, что фильм находится в списке лидеров – неоспорим. С цифрами сборов у «Аватара» все гораздо понятнее – он является лидером списка самых кассовых картин уже многие годы – 2,85 млрд долларов.
Такой успех «Аватара» часто объясняют тем, что это был первый фильм с революционной графикой и технологией 3D, “картинка” «Аватара» тогда производила неизгладимое впечатление, однако теперь подобным качеством и эффектами никого уже не удивить. И несмотря на это, ни одному современному фильму не удалось побить рекорд работы Кэмерона по кассовым сборам.
А вот и первый фильм, который смог потягаться с «Аватаром». Финальная часть «Мстителей» на время смогла сдвинуть его с лидерской позиции, собрав 2,8 млрд долларов, однако после повторного кинопроката в Китае, «Аватар» вновь отвоевал свое первое место. Трудно сказать, на сколько объективно сравнивать сборы этих двух картин, ведь со вселенной Marvel все довольно объяснимо – финал, кульминация истории, длившейся на протяжении 22 фильмов, уместившихся в 11 лет проката. Еще одним фактором, привлекших большое количество зрителей стал и тот, что в одном фильме создатели собрали всех героев вселенной и смогли каждому из них уделить время в картине, что не могло не порадовать фанатов.
Еще одна картина режиссера Джеймса Кэмерона, которая входит в топ по самым большим сборам. Покорившая мир история любви, о которой, пожалуй, слышали все, заработала за всю историю своего проката больше 2,1 млрд долларов. Тут же учитывается сумма с проката в 2012 году, тогда «Титаник» перезапустили в 3D. Стоит отметить, что на момент создания картины, ее бюджет в 200 млн долларов был рекордным для того времени.
Седьмой эпизод одного из самых популярных фильмов из жанра фантастики стал очень долгожданным, учитывая, что предыдущая часть выходила целых 10 лет назад. Очередная битва героев с темной стороной силы собрала вокруг себя предсказуемо большое количество зрителей – кассовые сборы фильма составили 2,06 млрд долларов. Следующие эпизоды, выходящие в прокат с ощутимо меньшим разрывом по времени, не принесли создателям таких больших сборов.
Интересно, как скоро расстановка сил в этом рейтинге изменится и появятся ли новые кинокартины, способные затмить хиты, которые удерживаются в лидерах проката уже столь долгое время.