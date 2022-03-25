5 самых кассовых фильмов в истории кино

Каждый из нас имеет индивидуальные предпочтения и опирается на свои критерии при выборе фильма на вечер. Для кого-то решающим фактором станет жанр, для кого-то - рейтинг фильма на международных сервисах, а многие выбирают кино, проверенное временем и кассовыми сборами. Этот материал как раз для таких людей. В подборке Рамблера – рейтинг самых кассовых картин за всю историю кинематографа.

Фото: кадр из фильма "Аватар" кадр из фильма "Аватар"

«Аватар», 2009 год и «Унесенные ветром», 1939 год

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Первое место в данном рейтинге по праву может принадлежать двум картинам: «Унесенные ветром» Виктора Флеминга и «Аватар» Джеймса Кэмерона. Все дело в том, что фильм «Унесенные ветром», если считать кассовые сборы с учетом инфляции, по данным разных источников собрал более 3 млрд долларов. Но из-за трудностей пересчета назвать точную цифру очень сложно, однако тот факт, что фильм находится в списке лидеров – неоспорим. С цифрами сборов у «Аватара» все гораздо понятнее – он является лидером списка самых кассовых картин уже многие годы – 2,85 млрд долларов.

Такой успех «Аватара» часто объясняют тем, что это был первый фильм с революционной графикой и технологией 3D, “картинка” «Аватара» тогда производила неизгладимое впечатление, однако теперь подобным качеством и эффектами никого уже не удивить. И несмотря на это, ни одному современному фильму не удалось побить рекорд работы Кэмерона по кассовым сборам.

«Мстители: финал», 2019 год

А вот и первый фильм, который смог потягаться с «Аватаром». Финальная часть «Мстителей» на время смогла сдвинуть его с лидерской позиции, собрав 2,8 млрд долларов, однако после повторного кинопроката в Китае, «Аватар» вновь отвоевал свое первое место. Трудно сказать, на сколько объективно сравнивать сборы этих двух картин, ведь со вселенной Marvel все довольно объяснимо – финал, кульминация истории, длившейся на протяжении 22 фильмов, уместившихся в 11 лет проката. Еще одним фактором, привлекших большое количество зрителей стал и тот, что в одном фильме создатели собрали всех героев вселенной и смогли каждому из них уделить время в картине, что не могло не порадовать фанатов.

«Титаник», 1997 год

Еще одна картина режиссера Джеймса Кэмерона, которая входит в топ по самым большим сборам. Покорившая мир история любви, о которой, пожалуй, слышали все, заработала за всю историю своего проката больше 2,1 млрд долларов. Тут же учитывается сумма с проката в 2012 году, тогда «Титаник» перезапустили в 3D. Стоит отметить, что на момент создания картины, ее бюджет в 200 млн долларов был рекордным для того времени.

«Звездные войны: Пробуждение силы», 2015 год

Седьмой эпизод одного из самых популярных фильмов из жанра фантастики стал очень долгожданным, учитывая, что предыдущая часть выходила целых 10 лет назад. Очередная битва героев с темной стороной силы собрала вокруг себя предсказуемо большое количество зрителей – кассовые сборы фильма составили 2,06 млрд долларов. Следующие эпизоды, выходящие в прокат с ощутимо меньшим разрывом по времени, не принесли создателям таких больших сборов.