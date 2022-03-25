Про ведьм и стерв: легкие фильмы с Сарой Джессикой Паркер

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер сегодня отмечает день рождения — 25 марта ей исполняется 57 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал легкие фильмы с участием актрисы, которые оценят все члены семьи.

Фото: Кадр из фильма "Фокус-покус" Кадр из фильма "Фокус-покус"

«Фокус-покус» (1993)

Сестры-ведьмы Сандерсон воскресают через 300 лет после казни за колдовство. Теперь им придется привыкать к современным нравам. Делая всякие магические гадости, они так увлекаются этим занятием, что забывают о своем заклятом враге.

«Клуб первых жен» (1996)

Три выпускницы колледжа встречаются спустя почти тридцать лет. Их тропинки давно уже разошлись, но вот жизнь подруг складывалась очень похоже: все трое удачно вышли замуж, а потом разошлись с избранниками, обвиняя в случившимся юных красоток. Теперь дамы жаждут мести…

«Любовь и прочие неприятности» (2006)

Романтическая комедия с Мэттью МакКонахи и Сарой Джессикой Паркер в главных ролях. По сюжету родители нанимают подругу для своего уже взрослого сына, чтобы убедить его наконец покинуть отчий дом…

«Супруги Морган в бегах» (2009)

Ироничная мелодрама с Хью Грантом и Сарой Джессикой Паркер о Нью-Йоркской чете с Манхеттена на грани развода, которые спасаются от киллера в американской деревне. Вместе с потерей привычных городских прелестей жизни они вновь обретают интерес друг к другу.

«Я не знаю, как она это делает» (2011)

Кейт — фондовый менеджер и мать двоих детей. Она может делать сто дел одновременно: менять пеленки, продавать и покупать акции, выяснять отношения с мужем, отбиваться от назойливого босса и много чего еще. Ее жизнь — череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну.