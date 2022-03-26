Не только "Назад в будущее": фильмы о путешествии во времени

Мир технологий активно развивается и кажется, что уже через несколько лет путешествие во времени станет возможным. Может уже сейчас люди из будущего живут среди нас. Но, как известно, по правилам им запрещено говорить об этом. "Рамблер" решил вспомнить несколько фильмов о путешествии во времени, некоторые из которых, возможно, вы еще не смотрели.

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее 2" Кадр из фильма "Назад в будущее 2"

"Жена путешественника во времени"

Главный герой Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени. И его так называемые путешествия предсказать невозможно. Поэтому о своей будущей женой Генри познакомился, когда ему было 36 лет, а ей — шесть. А свадьба состоялась, когда ему был 31 год, а ей — 23. Главные роли в картине исполнили Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана.

"Проект "Адам"

Кадр из фильма "Проект " Адам

Адам Рид работает пилотом истребителя для путешествий во времени. И в один из дней он решает угнать самолет, чтобы отправиться в 2018 год и спасти будущее. Однако ему пришлось совершить аварийную посадку в 2022 году и встретиться с 12-летним собой. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради звездного актерского состава — Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер и Зои Салдана.

"Бойфренд из будущего"

Главному герою Тому выпала уникальная возможность — все мужчины в его семье могут перемещаться во времени. И такой талант он решил использовать для того, чтобы очаровать девушку совей мечты, а это не так просто. В каждое их неудачное свидание или ссору Том возвращается в прошлое, чтобы все исправить. В главных ролях Рэйчел МакАдамс и Донал Глисон.

"Пара из будущего"

Кадр из фильма "Пара из будущего"

И среди русского кинематографа можно найти несколько отличных фильмов о путешествии во времени. В "Паре из будущего" действие разворачивается в 2040 году. После 20 лет брака Евгений и Александра решают развестись, однако во время очередной ссоры они случайно оказываются в прошлом, а именно в тот день, когда юный Женя решил сделать предложение Саше. В фильме снялись Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева.

"Довод"

Кадр из фильма "Довод"