Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Не только "Назад в будущее": фильмы о путешествии во времени

Мария Иглина

Мир технологий активно развивается и кажется, что уже через несколько лет путешествие во времени станет возможным. Может уже сейчас люди из будущего живут среди нас. Но, как известно, по правилам им запрещено говорить об этом. "Рамблер" решил вспомнить несколько фильмов о путешествии во времени, некоторые из которых, возможно, вы еще не смотрели.

Не только "Назад в будущее": фильмы о путешествии во времени
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее 2"Кадр из фильма "Назад в будущее 2"

"Жена путешественника во времени"

Главный герой Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени. И его так называемые путешествия предсказать невозможно. Поэтому о своей будущей женой Генри познакомился, когда ему было 36 лет, а ей — шесть. А свадьба состоялась, когда ему был 31 год, а ей — 23. Главные роли в картине исполнили Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана.

"Проект "Адам"

Кадр из фильма "Проект "Адам"

Адам Рид работает пилотом истребителя для путешествий во времени. И в один из дней он решает угнать самолет, чтобы отправиться в 2018 год и спасти будущее. Однако ему пришлось совершить аварийную посадку в 2022 году и встретиться с 12-летним собой. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради звездного актерского состава — Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер и Зои Салдана.

"Бойфренд из будущего"

Кадр из фильма "Бойфренд из будущего"

Главному герою Тому выпала уникальная возможность — все мужчины в его семье могут перемещаться во времени. И такой талант он решил использовать для того, чтобы очаровать девушку совей мечты, а это не так просто. В каждое их неудачное свидание или ссору Том возвращается в прошлое, чтобы все исправить. В главных ролях Рэйчел МакАдамс и Донал Глисон.

"Пара из будущего"

Кадр из фильма "Пара из будущего"

И среди русского кинематографа можно найти несколько отличных фильмов о путешествии во времени. В "Паре из будущего" действие разворачивается в 2040 году. После 20 лет брака Евгений и Александра решают развестись, однако во время очередной ссоры они случайно оказываются в прошлом, а именно в тот день, когда юный Женя решил сделать предложение Саше. В фильме снялись Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева.

"Довод"

Кадр из фильма "Довод"

Агент ЦРУ и британская разведка решили объединиться после трагического случая в киевском оперном театре, чтобы противостоять одному русскому миллиардеру. Для его поимки они решают использовать технологию, которая позволяет поворачивать время вспять. Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон и Элизабет Дебики.

Фильмы,Жена путешественника во времени,Назад в будущее,Бойфренд из будущего,Адам Рид,Донал Глисон,Денис Парамонов,Эрик Бана,Зои Салдана,Сергей Бурунов,Райан Рейнольдс,Марк Руффало,Рэйчел Макадамс,Мария Аронова,Дженнифер Гарнер,Роберт Паттинсон,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители