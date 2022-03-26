Не только "Назад в будущее": фильмы о путешествии во времени

Мир технологий активно развивается и кажется, что уже через несколько лет путешествие во времени станет возможным. Может уже сейчас люди из будущего живут среди нас. Но, как известно, по правилам им запрещено говорить об этом. "Рамблер" решил вспомнить несколько фильмов о путешествии во времени, некоторые из которых, возможно, вы еще не смотрели.
Главный герой Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени. И его так называемые путешествия предсказать невозможно. Поэтому о своей будущей женой Генри познакомился, когда ему было 36 лет, а ей — шесть. А свадьба состоялась, когда ему был 31 год, а ей — 23. Главные роли в картине исполнили Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана.
Адам Рид работает пилотом истребителя для путешествий во времени. И в один из дней он решает угнать самолет, чтобы отправиться в 2018 год и спасти будущее. Однако ему пришлось совершить аварийную посадку в 2022 году и встретиться с 12-летним собой. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради звездного актерского состава — Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер и Зои Салдана.
Главному герою Тому выпала уникальная возможность — все мужчины в его семье могут перемещаться во времени. И такой талант он решил использовать для того, чтобы очаровать девушку совей мечты, а это не так просто. В каждое их неудачное свидание или ссору Том возвращается в прошлое, чтобы все исправить. В главных ролях Рэйчел МакАдамс и Донал Глисон.
И среди русского кинематографа можно найти несколько отличных фильмов о путешествии во времени. В "Паре из будущего" действие разворачивается в 2040 году. После 20 лет брака Евгений и Александра решают развестись, однако во время очередной ссоры они случайно оказываются в прошлом, а именно в тот день, когда юный Женя решил сделать предложение Саше. В фильме снялись Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева.
Агент ЦРУ и британская разведка решили объединиться после трагического случая в киевском оперном театре, чтобы противостоять одному русскому миллиардеру. Для его поимки они решают использовать технологию, которая позволяет поворачивать время вспять. Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон и Элизабет Дебики.