По телевидению покажут второй сезон сериала «Проект «Анна Николаевна»

В центре сюжета проекта — сотрудница полиции, андроид. Во втором сезоне ей предстоит служить не в маленьком городе, а в Москве. Кроме того, коллегой андроида станет ещё одна Анна Николаевна — живой прототип робота.

«Каждый зритель найдёт в истории что-то для себя. Анна Николаевна — по-настоящему особый персонаж: не просто героиня, а андроид! Очень рада была вернуться к этой роли, для меня это роль мечты! В новом сезоне вы встретите Анну Николаевну (человека) и увидите сюжетный поворот, который лично меня удивил и одновременно порадовал», — говорит актриса.