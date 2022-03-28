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2 минуты назад

Мультфильм "Финник" возглавил кинопрокат в России и СНГ

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Российский мультфильм "Финник" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 131,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 марта.

Мультфильм "Финник" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

Картина режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами. Из-за этого ни одна семья не задерживается надолго в его доме. Но все меняется, когда в доме появляются новые жильцы.

Второе место занял американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится", собравший 56,4 млн рублей за выходные. Картина режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нэйтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Также герои надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нэйтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие.

На третьем месте оказался российский криминальный боевик "Брат" режиссера Алексея Балабанова, собравший за прошедшие выходные 33,7 млн рублей. Главные роли исполнили Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Жукова и др.

Фильмы,Брат,Светлана Письмиченко,Денис Чернов,Сергей Бодров,Мария Жукова,Том Холланд,Марк Уолберг,Антонио Бандерас,Алексей Балабанов,Виктор Сухоруков,
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