Мультфильм "Финник" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российский мультфильм "Финник" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 131,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 марта.

Фото: Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма

Картина режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами. Из-за этого ни одна семья не задерживается надолго в его доме. Но все меняется, когда в доме появляются новые жильцы.