Новая "Красная шапочка" выйдет в российский прокат

Фильм "Красная Шапочка" с Алексеем Серебряковым, Таисией Калининой и Юрием Чурсиным выйдет в российский прокат весной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.
Эта картина — приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в нем, по словам авторов, главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. По сюжету Красная Шапочка раскроет тайну исчезновения отца, обретет предназначение и спасет свой город от волков.
Режиссеры проекта — Александр Баршак и Артем Аксененко, автор идеи и генеральный продюсер картины — Лина Арифулина.
"Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность",
- говорит Арифулина.
Доходы от проката отправят в благотворительный фонд "Новый Дом", который помогает детям-сиротам. Саундтреком фильма стала песня "Волки" в исполнении Левы и Шуры Би-2.