Новая "Красная шапочка" выйдет в российский прокат

"Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность",