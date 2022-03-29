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1 час назад

Новая "Красная шапочка" выйдет в российский прокат

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Фильм "Красная Шапочка" с Алексеем Серебряковым, Таисией Калининой и Юрием Чурсиным выйдет в российский прокат весной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Новая "Красная шапочка" выйдет в российский прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эта картина — приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в нем, по словам авторов, главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. По сюжету Красная Шапочка раскроет тайну исчезновения отца, обретет предназначение и спасет свой город от волков.

Режиссеры проекта — Александр Баршак и Артем Аксененко, автор идеи и генеральный продюсер картины — Лина Арифулина.

"Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность",

- говорит Арифулина.

Доходы от проката отправят в благотворительный фонд "Новый Дом", который помогает детям-сиротам. Саундтреком фильма стала песня "Волки" в исполнении Левы и Шуры Би-2.

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