Любимова перечислила страны, где ждут российское кино и анимацию

"Везде, где возможна копродукция, где ждут российское кино, мы будем биться. Мы будем биться за возможность познакомить индийского зрителя, китайского зрителя с нашим кинематографом. Невероятно любят российскую анимацию в Турции, это сложившийся наш зритель, "Машу и Медведя" всегда ждет миллиардная аудитория арабских стран, в Турции тоже ее обожают", - перечислила Любимова.