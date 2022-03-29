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23 минуты назад

Любимова перечислила страны, где ждут российское кино и анимацию

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Деятельность компании "Роскино", представляющей отечественный контент на зарубежных площадках, будет переориентирована на страны, заинтересованные в российском кино, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры Ольги Любимовой на заседании Комитета Госдумы по культуре. По словам Любимовой, деятельность "Роскино" будет переориентирована полностью.

Любимова перечислила страны, где ждут российское кино и анимацию
Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»Михаил Климентьев/РИА «Новости»

"Везде, где возможна копродукция, где ждут российское кино, мы будем биться. Мы будем биться за возможность познакомить индийского зрителя, китайского зрителя с нашим кинематографом. Невероятно любят российскую анимацию в Турции, это сложившийся наш зритель, "Машу и Медведя" всегда ждет миллиардная аудитория арабских стран, в Турции тоже ее обожают", - перечислила Любимова.

Она подчеркнула, что Россия открыта к диалогу любого рода, и "Роскино" продолжит отвечать за иностранное направление. Любимова также рассказала, что в Минкульте продолжают работу над проектом по традиционным ценностям.

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