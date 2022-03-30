Гарфилд отшутился о возможном возвращении к роли Человека-паука

На ковровой дорожке во время церемонии «Оскар-2022» редактор The Hollywood Reporter спросила Эндрю Гарфилда о возможном возвращении к роли Человека-паука. Ранее актёр выражал заинтересованость в этом, однако для этого «он должен быть уверен как в сценарии, так и в самом себе».

В очень коротком интервью актёр отшутился, что «никто никогда больше не поверит ни единому его слову», так что детально отвечать на этот вопрос он не стал. Судя по всему, Гарфилд имел ввиду своё тайное появление в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». На протяжении года артист обманывал о своём участии в картине не только обычных людей, но и свою бывшую девушку Эмму Стоун, которая исполняла роль его возлюбленной в «Новом Человеке-пауке».