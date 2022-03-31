Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
2 часа назад

Netflix анонсировал перезапуск «Детей шпионов»

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 2

Компании Skydance и Netflix объявили о работе над перезапуском серии «Дети шпионов». Анонс приурочили к 21-ой годовщине оригинального фильма.

Netflix анонсировал перезапуск «Детей шпионов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Детали сюжета и актёрский состав пока не раскрываются. По данным СМИ, главными героями вновь станут представители мультикультурной шпионской семьи. Поставит картину Роберт Родригес — режиссёр всех предыдущих фильмов франшизы. Премьера ленты состоится на Netflix. Даты выхода у проекта пока нет.

Оригинальные «Дети шпионов» рассказывали о подростках Кармен и Джуни Кортесах, обнаруживших, что вся их семья и ближайшие родственники — спецагенты. Теперь и им предстоит в срочном порядке войти в их ряды и спасать мир от мировых угроз. Во франшизе вышло четыре фильма с общими сборами в $ 550 млн.

Последние новости
Фильмы,Дети шпионов,Роберт Родригес,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители