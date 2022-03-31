«Бумер» выйдет в повторный прокат в России

Компания «Наше кино» вновь выпустит в российский прокат ленты «Бумер» и «Бумер: Фильм второй». Картины можно будет посмотреть в кинотеатрах с 21 апреля. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Фото: кадр из фильма "Бумер" кадр из фильма "Бумер"

Премьера оригинального «Бумера» состоялась в 2003 году. Криминальная драма рассказывала о четырёх преступниках, которые покинули Москву на чёрном BMW, скрываясь от погони. Вторая часть вышла в 2006-м. В центре сюжета был один из героев первого фильма, который захотел начать жизнь с чистого листа.