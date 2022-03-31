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1 час назад

Дилогия «Бумер» выйдет в повторный прокат в России

CyberSport.ruCyberSport.ru

Компания «Наше кино» вновь выпустит в российский прокат ленты «Бумер» и «Бумер: Фильм второй». Картины можно будет посмотреть в кинотеатрах с 21 апреля. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

«Бумер» выйдет в повторный прокат в России
Фото: кадр из фильма "Бумер"кадр из фильма "Бумер"

Премьера оригинального «Бумера» состоялась в 2003 году. Криминальная драма рассказывала о четырёх преступниках, которые покинули Москву на чёрном BMW, скрываясь от погони. Вторая часть вышла в 2006-м. В центре сюжета был один из героев первого фильма, который захотел начать жизнь с чистого листа.

Ранее глава кинокомпании «СТВ» и продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов прокомментировал выход лент в повторный прокат в России. По его словам, результат кратно превзошел его самые смелые ожидания.

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