Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

«Морбиус» стал одним из худших фильмов киновселенной Marvel

Lenta.ruиещё 3

Супергеройский фильм режиссера Даниэля Эспиносы «Морбиус» с американским актером и рок-музыкантом Джаредом Лето в главной роли стал одним из худших в киновселенной Marvel. Об этом свидетельствует рейтинг картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, который составил всего 21 процент.

«Морбиус» стал одним из худших фильмов киновселенной Marvel
Фото: Кадр из фильма "Мобиус"Кадр из фильма "Мобиус"

На аналогичном портале Metacritic лента набрала 37 баллов. Критики разных изданий в своих рецензиях сошлись во мнении, что «Морбиус» оказался худшей адаптацией комиксов Marvel.

Фильм назвали бессмысленным и чудовищным, а элементы хоррора в нем — неуместными. «"Морбиус" раздражающе банальный. Вы смотрите и думаете: "И это теперь считается новой главой Marvel?"» — пишет Оуэн Глейберман из Variety.

Ранее Sony Pictures объявила о приостановке деятельности, а также отменила предстоящие кинотеатральные премьеры в России. Это коснулось и нового супергеройского блокбастера от Marvel «Морбиус».

Фильмы,Джаред Лето,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители